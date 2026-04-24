Postdoktor i robotiserad AI-driven återtillverkning av batterier
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor, elfordon och industriell robotteknik, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmslaboratoriet.
Kemi är en viktig nyckel i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Institutionen för kemi bedriver forskning inom sex forskningsprogram och erbjuder både grund- och forskarutbildning i nära samarbete med andra institutioner. Vi forskar på nästa generations batterier, effektivare solceller, miljövänligare vätgas, och material som kan ersätta kritiska grundämnen. Förutom energirelaterad forskning utvecklar vi också kemi för biomaterial och läkemedel för medicinska behandlingar.
Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Forskningsprojekt:
Laddningsbara batterier är avgörande för övergången till en koldioxidneutral framtid. Med tanke på de enorma mängder batterimaterial som behövs - exempelvis för elektrifiering av fordonsindustrin - är hållbarhet i material och processer av största vikt. Oavsett vilken batterikemi som studeras, är en cirkulär batterivärdekedja beroende av effektiv återvinning. Nuvarande industriell återvinning baseras huvudsakligen på pyro- och hydrometallurgiska metoder, eller en kombination av dessa, för att återvinna kritiska element samt element som inte får släppas ut i miljön. Dessa metoder är dock energi-, vatten- och kemikalieintensiva.
I detta projekt avser vi undersöka och demonstrera en AI-driven helautomatisk och flexibel robotiserad lösning för den potentiellt mer hållbar processen direkt återtillverkning. Först etableras en cirkulär process i form av ett självkörande labb baserat på en industrirobot där Li-jonceller tillverkas, testas, analyseras, plockas isär, komponenterna tvättas och åter-tillverkas. Den etablerade processen tillämpas sedan för att optimera tvättlösningar för batterielektroder. Slutligen kommer processen att utvärderas avseende potential för skalning till större batteriformat relevanta för fordonsindustrin. Forskningsprojektet sker i samverkan mellan institutionerna för elektroteknik och kemi inom batterisatsningen Compel.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Forskning inom det beskrivna forskningsprojektet genom utveckling och programmering av flexibel automatiserad lösning baserad på industrirobot, utveckling av kemiska processlösningar för återanvändning av elektroder, och integrering av AI-baserad vision samt aktiv maskininlärning för att optimera processens effektivitet.
Skrivande av publikationer och presentera resultat på konferenser från forskningsprojektet.
Samverkan med partners i forskningsprojektet.
I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning dock max 20 % av arbetstiden.
Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2026, UFV-PA 2026/1351.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
