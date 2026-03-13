Postdoktor i robotik och artificiell intelligens
2026-03-13
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Robotik och artificiell intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en postdoktor som kan bidra till våra växande aktiviteter. RAI-teamet bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luft- och rymdrobotik.
RAI:s vision är att minska gapet mellan teori och verklighet, medan teamet har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, luftinspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sök- och räddningsinsatser, multisensorisk fusion och multirobotkoordinering, inklusive multirobotperception, decentralisering och uppdragsutförande.
RAI-teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt, medan RAI också deltog i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet lett av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta inom området robotik och artificiell intelligens. Mer specifikt kommer tjänsten att innebära omfattande forskningsaktiviteter inom området design, experimentering och teoretisk utveckling med följande kombinerade forskningsområden kopplade till nationella, europeiska och globala FoU-projekt. Tidigare erfarenhet inom ett eller helst flera ämnen från dessa områden anses vara en merit:
Fältrobotik med fokus på drift i tuffa och dynamiska GPS-nekade miljöer
• Autonom navigering och rörelseplanering i tuffa och dynamiska GPS-nekade miljöer
• Autonom inspektionsplanering med ihållande semantisk scenabstraktion för avancerat resonemang och uppgiftsplanering
• Samarbetsinriktat beslutsfattande mellan flera agenter för autonoma uppdrag i komplexa, storskaligaPubliceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Postdoktorns huvudsakliga arbetsuppgifter består främst av forskning. Du kommer att utföra forskning med betydande experimentella komponenter som bör publiceras i peer-reviewed internationella tidskrifter och vid stora konferenser. Tjänsten kommer att inkludera handledning av doktorander och masterstudenter, undervisning och stöd i att anskaffa medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansiärer/råd, EU:s ramprogram eller industrin.Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen i automatisk styrning, elektroteknik, elektronik eller relaterat ämne. En doktorsexamen som tilldelats högst tre år före ansökningstidens utgång ger en användbar kvalifikation. Kandidater som har tilldelats en doktorsexamen vid ett tidigare datum kan också övervägas om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet.
Forskningsuppgifterna kräver en solid matematisk bakgrund med bevisade avancerade experimentella färdigheter och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C++, ROS, Matlab, etc.). Du bör ha en stark vision att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga driftsförhållanden i ett tillvägagångssätt för att minska gapet mellan ren teori och experimentella verifieringar. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands och därför ha utmärkta kunskaper i engelska.
Information
Anställningen är tidsbegränsad till tre år. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.
För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi föredrar att du ansöker om denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör innehålla en detaljerad CV med en fullständig beskrivning av alla vetenskapliga meriter och publikationer av kandidaten, motivationsbrev, en forskningsplan med en beskrivning av forskningsämnena, lista över framgångsrika ansökningar om bidrag, lista över 2 personer som kan ge rekommendationer för kandidaten och kopior av verifierade och översatta examensbevis från gymnasiet och universitet. Din ansökan måste vara skriven på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 5 april 2026
Referensnummer: LTU-2460-2026 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
