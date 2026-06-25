Postdoktor i regional klimatdynamik
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Institutionen för geovetenskaper bedriver tvärvetenskaplig forskning som omfattar land, hav och atmosfär. Vi undersöker jordsystem, samspelet mellan människa och miljö samt deras påverkan för att bidra till lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. Institutionen har stark kompetens inom avancerade forskningsverktyg, bland annat fjärranalys, klimatmodellering, isotopanalys och geografiska informationssystem.
Ämnesbeskrivning
Ämnet avser studier av de dynamiska processer som styr regional klimatvariabilitet i olika klimatregimer. Fokus ligger på mekanismer som kopplar samman storskalig atmosfärisk cirkulation, mesoskaleprocesser och lokala återkopplingar som formar nederbörd, stormar och hydroklimatiska händelser.
Ett särskilt strategiskt fokus ligger på att förstå regional klimatdynamik och extrema händelser i högalpina miljöer och miljöer som påverkas av monsun, där komplex topografi och mark–atmosfärinteraktioner starkt påverkar atmosfärisk cirkulation och lokala extrema händelser. För att stärka denna profil är expertis inom processbaserad klimat- och vädermodellering över olika rumsliga skalor och regioner särskilt meriterande. Det primära bedömningskriteriet för anställningen är vetenskaplig skicklighet, och forskare med framstående dokumenterade meriter inom regional klimatdynamik uppmuntras att söka.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att leda forskning om extrem nederbörd kopplad till den asiatiska sommarmonsunen över Tibetanska platån (TP) under klimatförändring. Anställningen fokuserar på att förstå hur klimatuppvärmning påverkar monsunrelaterade förändringar i lokala dynamiska och termodynamiska processer, storskalig fukttransport och atmosfärisk cirkulation, samt hur dessa förändringar påverkar egenskaperna hos mesoskaliga konvektiva system (MCS).
Arbetet omfattar analys av observationsdata och reanalysdata för att karakterisera förekomsten av MCS och tillhörande storskaliga drivkrafter. Högupplöst atmosfärsmodellering (t.ex. WRF) kommer att användas för att undersöka utvalda fallstudier och kvantifiera monsunvariabilitetens påverkan på MCS. Projektet omfattar även dynamisk nedskalning med ERA5-reanalys för att bedöma långsiktiga trender och variabilitet i MCS-aktivitet under förändrade klimatförhållanden.
Postdoktorn förväntas bidra till modellkonfiguration, utformning av simuleringar, dataanalys och vetenskaplig publicering samt samarbeta nära med projektets partner. Den sökande förväntas kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra och kan komma att medhandleda master- eller kandidatstudenter.
Behörighet
För att vara behörig för anställning som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, klimatvetenskap eller ett närliggande område innan anställningen påbörjas. Sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället ska bifoga ett intyg från sin handledare som kan bekräfta datum för disputation. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag, om det inte finns särskilda skäl.
Bedömningsgrunder
Bakgrund inom atmosfärsvetenskap eller klimatrelaterat område.
Erfarenhet av att analysera atmosfäriska processer relevanta för moln, monsuncirkulation och/eller klimatvariabilitet.
Erfarenhet av arbete med reanalysdata och stora observationsdataset.
Goda kunskaper i vetenskaplig programmering (t.ex. Python, MATLAB, Fortran eller motsvarande).
Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter i engelska.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av numerisk atmosfärsmodellering (t.ex. WRF eller jämförbara regionala klimatmodeller).
Erfarenhet av högupplösta simuleringar eller simuleringar som explicit beskriver konvektion.
Erfarenhet av arbete i HPC-miljöer.
En stark publikationslista med relevans för den asiatiska sommarmonsunen, extrem nederbörd och/eller Tibetanska platån.
Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.
Du är mycket motiverad, kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra samt har stark analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga.
Den sökande förväntas aktivt bidra till projektets forskningsprofil. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till två år*, omfattar 100%, heltid, och är placerad vid Institutionen för geovetenskaper.
Tillträde är 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
• Anställningen får förlängas om det behövs för att uppnå syftet med anställningen, men den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga tre år.
Kontaktuppgifter
Hans Linderholm, prefekt
Email: mailto:hansl@gvc.gu.se
Hui-Wen Lai, projektledare
Email: mailto:hui-wen.lai@gu.se
Har du frågor om anställningsprocessen är du välkommen att kontakta HR vid Institutionen för geovetenskaper, therese.vestlund@gu.seSå ansöker du
Du ansöker via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Ansökan ska innehålla följande handlingar:
Personligt brev med motivering till ansökan och framtidsplaner (max två sidor)
CV, inklusive komplett publikationslista och konferenspresentationer
Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Intyg (kopior av examensbevis eller intyg från doktorandhandledare med uppgift om förväntat examensdatum)
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-07-31
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9979061