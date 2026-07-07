Postdoktor I Projekt, Wasp-Hs
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2026-07-07
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Tjänsten
Vi välkomnar ansökningar till en tvåårig postdoktor tjänst på Rättssociologiska institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet inom ramen för WASP-HS-projektet "Sårbarhet i den svenska välfärdsstaten", som leds gemensamt av docent Jannice Käll och gästprofessor Sofia Ranchordas. Tjänsten bör tillträdas senast den 1 januari 2027.
Projektets fokus
I hela Skandinavien har välfärdsstaterna under de senaste decennierna blivit allt mer digitaliserade och automatiserade. Denna utveckling har lett till betydande förbättringar av offentliga tjänster, effektiviserade administrativa beslutsprocesser och förbättrat majoriteten av interaktionerna mellan myndigheter och medborgare.
Samtidigt har digitaliseringen och automatiseringen av välfärdssystem utestängt tusentals medborgare som saknar förmåga att kritiskt hantera digital teknik. Dessutom har digitala verktyg inte använts för att hantera långvariga strukturella problem och ojämlikheter.
En omfattande mängd kritisk forskning har lyft riskerna med algoritmisk bias, digital exkludering av individer som redan har begränsad tillgång till sina välfärdsrättigheter, samt minskad ansvarsutkrävande som följd av beroendet av svårgenomskådliga algoritmiska processer. Trots detta är många aspekter fortfarande otillräckligt utforskade.
Detta projekt syftar till att, ur ett empiriskt och tvärvetenskapligt perspektiv, undersöka hur digital teknik både speglar och förstärker underliggande strukturella och systemiska ojämlikheter, formar de politiska och moraliska dimensionerna av välfärdsstaten, samt påverkar hur svenska myndigheter uppfattar mottagare av välfärd.
I samarbete med andra medlemmar i projektgruppen kommer projektet även att undersöka – och potentiellt bidra till att utveckla – nya sätt för svenska myndigheter att hantera dessa utmaningar, stärka medborgarnas delaktighet, minska strukturell sårbarhet och ge individer bättre möjligheter att navigera i ett allt mer automatiserat välfärdssystem.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Bedriva empirisk forskning (kvalitativ, kvantitativ eller mixed methods) om hur svenska myndigheter interagerar med medborgare i styrningen av automatiserad välfärd. Analysera hur initiativ för medborgardeltagande hanterar sårbarhet, exkludering och egenmakt i den automatiserade välfärdsstaten. Studera de rättsliga och styrningsmässiga ramverk som påverkar användningen av AI och automatiserat beslutsfattande (ADM) inom välfärden. Publicera forskning i ledande vetenskapliga tidskrifter och bidra till spridningen av resultat inom och utanför akademin. Samarbeta med en tvärvetenskaplig forskargrupp inom rätt, sårbarhet, rättssociologi och offentlig förvaltning.Kvalifikationer
Doktorsexamen (avlagd eller nära slutförande) i rättssociologi, juridik, STS (Science and Technology Studies), statsvetenskap, offentlig förvaltning, sociologi eller närliggande ämnesområden.
Stark och dokumenterad kompetens inom empiriska forskningsmetoder (t.ex. intervjuer, etnografi, enkäter, fallstudier).
Visat intresse för sårbarhet, välfärdsstatens styrning, digitalisering och medborgerliga rättigheter.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska (C1/C2) och engelska.
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som man bidrar till en internationell och samarbetande forskningsmiljö.
Vi erbjuder
En stimulerande tvärvetenskaplig forskningsmiljö med möjlighet att forma ett framväxande forskningsfält. Möjlighet att delta i det breda WASP-HS-nätverket och dess tvärvetenskapliga aktiviteter. Finansiering för fältarbete i Sverige samt deltagande i internationella konferenser. Handledning, stöd för publicering och möjligheter till karriärutveckling. Lön och anställningsvillkor enligt universitetets riktlinjer.Så ansöker du
Vänligen skicka in följande handlingar i en samlad PDF:
Personligt brev (max 2 sidor) som beskriver din motivation, forskningsintressen och lämplighet för projektet
CV inklusive publikationslista
Ett skriftprov (t.ex. artikel eller avhandlingskapitel)
En forskningsplan för ditt projekt (5 sidor)
Kontaktuppgifter till två akademiska referenser
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 117 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Jobbnummer
9995957