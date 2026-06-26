Postdoktor i partikel- och kärnfysik
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Denna postdoktor-tjänst kommer att vara en del av LDMX-gruppen i Lund, LunDMX, som ingår i Avdelningen för Partikel- och Kärnfysik vid Fysiska Institutionen. På avdelningen, som har cirka 60 anställda, finns det en livlig blandning av aktiv forskning inom både teoretisk och experimentell partikel- och tungjonsfysik samt experimentell kärnfysik. Den experimentella partikelfysikverksamheten omfattar forskning vid dem väletablerade LHC-experimenten ATLAS och ALICE samt insatser för att förverkliga nya, kreativa experiment som HIBEAM/NNBAR vid ESS och - mest relevant för detta projekt - LDMX vid SLAC (https://confluence.slac.stanford.edu/display/MME/Light+Dark+Matter+Experiment).
På avdelningen utnyttjar vi synergier mellan dessa projekt, och våra aktiviteter omfattar detektorutveckling, trigger och datainsamling, fysik- och prestanda-analys samt programvaruutveckling och computing. LunDMX-gruppen består för närvarande av en postdoktor, tre lärare, tre doktorander och en ingenjör. Denna postdoktortjänst är ett viktigt tillskott till vår grupp, den kommer att ge ytterligare fart åt vårt arbete samt stärka vår roll i det internationella LDMX-projektet. Denna tjänst ska också fungera som en språngbräda för den framgångsrika kandidaten, med goda möjligheter till karriärutveckling, för vilket vi strävar efter att ge allt stöd vi kan.
Projektbeskrivning
Light Dark Matter eXperimentet är ett strålmålsexperiment som ska byggas på SLAC i Kalifornien. Huvudsyftet är att söka efter mörk materia-partiklar med en massa under 1 GeV, som produceras när en elektronståle med energin 8 GeV träffar ett tunt mål. Lunds LDMX-grupp (LunDMX) bidrar till fysikanalys, detektorutveckling och prestandastudier samt utveckling av mjukvara och beräkningsinfrastruktur. Dessutom jobbar vi med hållbarhetsfrågor i samband med utveckling av nya partikelfysikexperiment.
Det övergripande temat för detta projekt är att göra oss redo för LDMX-data, och forskningen kommer att bedrivas i nära anslutning till den internationella LDMX-kollaborationen, där Lunds universitet för närvarande är den enda icke-amerikanska deltagaren. Den huvudsakliga prioriteten i detta projekt är att mer i detalj studera LDMX:s förmåga att hantera pile-up (flera elektroner som träffar målet samtidigt). Detta kommer att baseras på simuleringsstudier av potentiella bakgrunder, detektorprestanda och känslighet till signalmodeller. Ett konkret exempel är användningen av olika program för simulering av kritiska bakgrunder, att jämföra dessa förutsägelser och att utveckla metoder för hur man mäter dessa bakgrunder i data. Projektet syftar också till att undersöka i vilken utsträckning maskininlärningsmetoder kan hjälpa till med dessa utmaningar, t.ex. när det gäller objektrekonstruktion och diskriminering av signal- och bakgrundshändelser. Detta kommer att vara ett fokus i projektet.
En spännande milstolpe för LDMX är testmätningar med kosmiska myoner som planeras vid SLAC under 2026. Om du är intresserade av detta finns det möjligheten att bidra till analys av dessa testdata, främst från prototypen av den hadroniska kalorimetern. Relaterad till detta så finns det också möjligheten att bidra till karakteriseringen av utläselektroniken av den hadroniska kalorimetern lokalt i Lund.
Det finns en viss flexibilitet i forskningsprogrammet för denna tjänst, och detaljer kan skräddarsys efter dina specifika intressen och expertis. Det kommer också att finnas möjlighet att arbeta med frågor kring klimathållbarhet inom LDMX/HEP, om det är något du är intresserad av.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Som postdoktor i LunDMX-gruppen kommer du framför allt att utföra simuleringsbaserade studier av olika aspekter som bidrar till LDMX:s vetenskapliga potential. Detta kommer att kräva användning (och ibland vidareutveckling) av olika simuleringsverktyg, främst det GEANT4-baserade ldmx-sw-ramverket (https://github.com/LDMX-Software/ldmx-sw),
skrivet i C++, underhållet på github och konfigurerat via python. Du kommer att arbeta med .root-filer och testa olika händelsegeneratorer samt verktyg och metoder för maskininlärning.
Eftersom LDMX är ett internationellt projekt kommer du att behöva arbeta tillsammans med andra i en internationell forskningsmiljö.
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara på Fysiska Institutionen i Lund, men resor till SLAC/våra samarbetspartners kommer också att vara nödvändiga.
Tjänsten kräver tydlig och genomtänkt kommunikation, både med kollegor och allmänheten.
Du kommer att bidra till utveckling och underhåll av den gemensamma LDMX-programvaran.
Du kommer att ansvara för dokumentation och rapportering av dina forskningsaktiviteter, upprätthålla detaljerade anteckningar över ditt arbete, förbereda dokumentation för framtida användare och följa LDMX-kraven för att bidra till dokumentation.
Du förväntas delta i mentorskap och utbildning av yngre forskare och främja en miljö för samarbete och kunskapsdelning.
Du kommer att ges möjlighet att söka extern forskningsfinansiering för resor eller mindre projekt, samt att bidra till hållbarhetsstudier, om du så önskar.
I dina arbetsuppgifter ingår också att ta hand om administration i samband med de uppgifter som beskrivs ovan.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:946381/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund University Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9980270