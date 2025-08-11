Postdoktor i onkologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin söker en postdoktor med placering vid avdelningen för onkologi. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs väletablerad forskning om sena komplikationer efter barncancerbehandling, med fokus på bland annat kardiotoxicitet, fertilitet, livskvalitet och neurokognition. Även forskning om mental trötthet har en stark förankring, särskilt inom kognitiv neurovetenskap, neuropsykologi, rehabiliteringsmedicin och epidemiologi. Sedan några år pågår ett samarbetsprojekt avseende hjärntrötthet hos vuxna barncanceröverlevare. Projekten kräver samarbete kring onkologisk behandling, neuropsykologisk utvärdering, kognitiv bedömning och funktionell hjärnavbildning samt rehabilitering. Forskargruppen omfattar barnonkolog, neuroforskare, neuropsykolog samt fysioterapeut.
Ämne
Onkologi och kognitiv neurovetenskap med inriktning mot exekutiva funktioner och hjärntrötthet.
Ämnesbeskrivning
Hjärntrötthet har på senare år uppmärksammats som en relativt vanlig komplikation hos vuxna barncanceröverlevare. Hjärntrötthet påverkar möjligheterna till studier, sysselsättning och socialt liv för de individer som drabbas.
Patologisk hjärntrötthet, vilket inte lindras av vila, definieras som markant kognitiv utmattning under en period av minst sex månader. Undersökning av hjärntrötthet genomförs för närvarande inte inom sjukvården. En anledning till detta är att det saknas tillförlitliga metoder för diagnostik. Det finns också ett behov av att hitta metoder som kan identifiera personer som befinner sig i riskzonen. Detta för att i ett tidigt stadium av hjärntrötthet, kunna initiera behandling för att undvika försämring av kognitiv hälsa. Vi har utvecklat en uppsättning exekutiva funktionstester och tillsammans med hjärnavbildningstekniken fNIRS (funktional Near Infrared Spectroscopy) avser vi att förbättra dessa metoder. Målet är att kunna diagnosticera hjärntrötthet i ett tidigt skede och att förbättra förståelse från sjukvård, arbetsgivare och myndigheter samt möjliggöra uppföljning vid behandling.
Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta med att kartlägga mönster i kognitiv förmåga och hjärnaktivering i relation till hjärntrötthet. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Genomförande av kognitiva tester och fNIRS-avbildning med både patienter med hjärntrötthet och kontrollpersoner
• Sammanställning och hantering av data från hjärnavbildning, kognitiva tester, frågeformulär och kliniska variabler
• Databearbetning och statistisk analys
• Utveckling av nya fNIRS-baserade test- och analysmetoder
Arbetet kommer huvudsakligen utföras vid Psykologiska institutionen samt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi.
Bedömningsgrunder
För anställningen krävs doktorsexamen i medicinska vetenskaper eller annat relevant ämnesområde. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom kognitiv neurovetenskap och hjärnavbildning, vilket ska framgå av vetenskapliga publikationer. Praktisk erfarenhet av insamling och bearbetning av fNIRS-data är ett krav, liksom dokumenterad kunskap inom medicinsk statistik eller bioinformatik.
Den sökande ska ha utmärkta färdigheter i vetenskaplig kommunikation, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska. Meriterande är erfarenhet av testning av exekutiva funktioner, biostatistik, Bayesiansk statistik, MATLAB-programmering samt god kännedom om kognitiva testprocedurer, frågeformulär och psykometriska skalor.
Vi söker en person som är strukturerad, initiativtagande och kan arbeta självständigt såväl som i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % i 24 månader, med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi. Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-01
