Postdoktor i Obstetrik och gynekologi
2026-01-28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner.
Institutionen för kliniska vetenskaper, söker nu en postdoktor, med placering vid avdelningen för gynekologi och obstetrik. Avdelningen för gynekologi och obstetrik bedriver forskning om reproduktiv hälsa och graviditetsutfall. Många av forskargruppsledarna har en translationell approach med laborativ forskning knuten till klinisk forskning. Forskningen för anställningen bedrivs på laboratoriet för neurofysiologi på Sahlgrenska akademin.
Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som leds av Lina Bergman. Forskargruppen fokuserar på preeklampsi med dess komplikationer för mor och barn på kort och lång sikt. Särskilt forskningsintresse finns inom cerebrala komplikationer hos modern. Forskningen innefattar biobanker och databaser i Sverige och Sydafrika, epidemiologiska studier, randomiserade kontrollerade prövningar av läkemedel mot preeklampsi, in vitrostudier av blod-hjärnbarriärskada samt immunologisk reaktivitet i hjärnan samt en djurmodell av preeklampsi. Anställningen kommer att vara lokaliserad till laboratoriet för neurofysiologi på Sahlgrenska akademin där Lina Bergmans grupp bedriver den prekliniska forskningen.
Lina Bergmans forskargrupp tillhör också Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine),
vilket medför goda möjligheter för karriärutveckling och nätverksbyggande.
Ämne
Neuroprotektiv behandling vid preeklampsi och eklampsi med fokus på effekter postpartum
Ämnesbeskrivning
Forskningen syftar till att bättre förstå mekanismer som ligger bakom preeklampsi och eklampsi, neurologiska komplikationer till sjukdomen och undersöka potentiella neuroprotektiva behandlingar vid preeklampsioch eklampsi med fokus på uppföljning efter graviditeten. Forskningen kommer att bedrivas genom djurmodeller (råttor och möss), framförallt s.k RUPP modellen, där blodflödet reduceras till livmodern och därmed framkallar en klinisk bild som liknar preeklampsi med hypertension och organpåverkan. Modellen håller även på att utvecklas för att spegla kramper, eklampsi samt utvärdering av hjärnskador postpartum. Målet med modellen är att behandla med gamla och nya läkemedel med förmodad neuroprotektiv effekt och utvärdera effekten genom bedömning av blod-hjärnbarriärens integritet, grad av neuroinflammation och kärlreaktivitet. Vi planerar även att undersöka minnesförmågan hos djur efter avslutad behandling som en proxy för långtidsutfall.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att utföra djurkirurgi som beskriven ovan, handha djur före och efter kirurgi samt tillvarata biologiska prover efter avslutade experiment. Vidare innebär tjänsten att medverka i utvärderingen av utfallen enligt ovan med de tekniker som finns vid laboratoriet sedan tidigare. Arbetsuppgifterna innebär även att medverka i handledning av doktorander vid laboratoriet samt studenter som vistas på laboratoriet. Specifikt för denna postdoc-position ingår att utveckla utvärdering av effekter på hjärnan efter förlossningen där minne, exekutiva förmågor och hjärnskada utvärderas vid olika tidpunkter i djurmodeller. Slutligen innebär arbetsuppgifterna att sammanställa resultat och medverka i skrivandet av publikationer.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningsgrunder
Sökande ska ha en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för anställningen. För anställningen krävs dokumenterad vana vid djurhantering och godkänd kurs i hantering av djur i forskning samt tidigare erfarenhet av praktisk laborativt arbete. Utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Kunskap i svenska är meriterande.
Meriterande är vana vid RUPP-kirurgi, blodflödesundersökning, in vivo exprimentering och vana av tester av minne och exekutiv förmåga i rått-modeller. För anställningen är även kunskaper i neuroanatomi och/eller neurofysiologi meriterande.
Den sökande förväntas planera, utföra och analysera experimenten på ett självständigt sätt och aktivt bidra vetenskapligt till gruppen. Hänsyn kommer tas till, eget driv, organisatorisk förmåga, noggrannhet och självständighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
