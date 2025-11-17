Postdoktor i neuroinkluderande lekmiljöer utomhus
Sveriges lantbruksuniversitet / Arkitektjobb / Lomma Visa alla arkitektjobb i Lomma
2025-11-17
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma
, Lund
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Om jobbet
Vi söker en postdoktor till ämnesgruppen Landscape Governance and Management (LGM) för ett projekt om neuroinkluderande lekmiljöer utomhus. Ämnesområdet för denna postdoktorstjänst ligger i skärningspunkten mellan arbetsterapi/arbetsvetenskap och landskapsarkitektur. Det fokuserar på hur man kan tillhandahålla och utveckla tillgängliga och inkluderande lekmiljöer för barn med neurodiversitet, inklusive barn med autism, ADHD och skillnader i sensorisk uppfattning. Arbetet omfattar observationer, intervjuer och deltagande metoder, där grupper som barn, vårdnadshavare, lärare och kommunala tjänstepersoner involveras. Anställningen innefattar även samarbete både internationellt och med kollegor vid institutionen LAPF och ämnesgruppen Landskapets Governance och Förvaltning (LGM).
Din bakgrund
Krav på kvalifikationer:
• Doktorsexamen, helst inom arbetsvetenskap eller landskapsarkitektur. Tjänsten är avsedd för en junior forskare, helst med en doktorsexamen som avlagts för högst tre år sedan.
• Erfarenhet av forskning med fokus på barn med särskilda behov och inkluderande lekmiljöer
• Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov i praktiken, helst inom arbetsterapi
• Dokumenterad förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer är:
• Förmåga att kommunicera forskning med både akademiska och bredare målgrupper
• Förmåga att arbeta med forskning både självständigt och i samarbete samt i internationella sammanhangPubliceringsdatum2025-11-17Om företaget
Vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) finns cirka 90 anställda som bedriver forskning, utbildning och miljöanalys relaterat till planering, design, förvaltning och vegetation för landskap i urbana och rurala miljöer, i Sverige och internationellt. Ämnesgruppen Landskapets Governance och förvaltning (LGM) har ett särskilt fokus på hur processer för styrning och förvaltning kan leda till bibehållna och ökade kvaliteter, som för olika användargrupper.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
1 februari 2026 eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-12-02.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
universitetslektor
Märit Jansson fornamn.efternamn@slu.se 040 415135 Jobbnummer
9608497