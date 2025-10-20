Postdoktor i mikrovågskvantoptik och elektriska kvantkomponenter
2025-10-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nano- och halvledar-fysik, som sträcker sig från materialvetenskap till bio- och kvantfysik med olika tillämpningar.
Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till verksamheten hör även Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet "Teknisk Nanovetenskap" vid LTH.
En ansenlig andel av forskningen på avdelningen handlar om halvledande kvantstrukturer där vi utvecklar nya metoder och funktionaliteter t.ex. för kvantteknologi. Avdelningen är även värd för ERC Consolidator Grant projektet QPHOTON (PI Ville Maisi), som syftar till att bygga mikrovågsfotoräknare som nya mätsensorer. Ville Maisis forskargrupp har lång erfarenhet och expertis inom mikrovågsfoton - halvledarnanostruktur kretsar inklusive koherent koppling av elektroner och fotoner och en elektron laddningsdetektering.
För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se
och https://portal.research.lu.se/en/persons/ville-maisi
Särskild ämnesbeskrivning
QPHOTONs mål är att designa, tillverka och demonstrera en fotodetektor som räknar mikrovågsfotoner med hög noggrannhet och låg bakåtverkan. Detta möjliggör att mäta statistiska egenskaper hos mikrovågssignaler. Rollen för denna postdoktortjänst är att skapa förståelse för den kvantmekaniska mätningsprocessen och bakverkningseffekter som äger rum i våra fotodetektorer.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna innefattar även att:
utföra experiment med mikrovågsresonator - halvledande kvantpunkt kretsar som mäter det fotoniska och elektroniska respons samtidigt.
utveckla förståelse för kvantmätningsprocesserna genom att variera hur starkt de fotoniska och elektroniska sidorna mäts.
Arbetsuppgifterna kan även innefatta renrumsarbete för att tillverka prov, samarbete och handledning av doktorander samt samarbete med teorigrupper för att skapa teoretisk förståelse för resultaten.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
