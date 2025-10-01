Postdoktor i Maskininlärning och prediktionsmodeller för fraktur
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.
Den utannonserade postdoktortjänsten kommer placeras inom Sahlgrenska Osteoporosis Centre (SOC) där forskning bedrivs inom osteoporos, frakturepidemiologi, prediktion av frakturrisk, innovativa bedömningar av benstyrka och tarmflorans inverkan på benhälsa. Forskargruppen har nyligen tagit fram en svensk modell för att predicera frakturer som inte kräver interaktion med patienten utan enbart är baserad på registerdata. Postdoktortjänsten är en del av ett skandinaviskt projekt CHOICE vilket kommer stå för finansieringen.
Kandidaten kommer att arbeta under ledning av Professor Mattias Lorentzon som är en ledande forskare inom klinisk osteoporosforskning:https://scholar.google.com/citations?user=9P8M8IEAAAAJ&hl=svhttps://www.gu.se/en/about/find-staff/mattiaslorentzon
Ämne
Maskininlärning och prediktionsmodeller för fraktur
Ämnesbeskrivning
Höftfrakturer är förknippade med betydande sjuklighet, funktionsnedsättning, mortalitet och höga samhällskostnader. Det är därför avgörande att tidigt identifiera individer med förhöjd frakturrisk för att möjliggöra effektiva förebyggande insatser, inklusive behandling av osteoporos och fallprevention. Syftet med den postdoktorala tjänsten är att använda maskininlärningsmetoder för att utveckla och validera förbättrade prediktionsmodeller för fraktur. Genom att identifiera riskindivider och tidigt initiera osteoporosbehandling kan frakturer förebyggas och därigenom minskas lidande, funktionsnedsättning och kostnader för både individ och samhälle.
Arbetsuppgifter
Kandidaten kommer arbeta med klinisk osteoporosforskning inom Sahlgrenska Osteoporos Centre vid Göteborgs universitet. Mer specifikt kommer kandidaten att hantera stora datamängder, flera miljoner individer, hundratusentals variabler med potentiella riskfaktorer, från olika register och olika kohorter. Kandidaten kommer att ansvara för att vidareutveckla prediktionsmodeller för fraktur och fallskada i Sverige, Danmark och England. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för datainsamling, utföra statistiska analyser, sammanställa resultat, skriva manus samt delta i publicering av forskningsresultat. Dessutom kommer kandidaten att samarbeta nära med andra skandinaviska forskare.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningsgrunder
Vi söker en person med god erfarenhet av klinisk forskning inom osteoporos och frakturrisk. Det är ett krav att tidigare ha arbetat med att analysera stora kliniska registerdatamängder, programmerat i R, och använt avancerade maskininlärningsmetoder såsom XGBoost och DeepSurv. Det är meriterande att ha specifik erfarenhet av patientregistret, läkemedelsregistret, SCB, och dödsorsaksregistret. Hög vetenskaplig nivå med publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är meriterande. Då vi verkar i en internationell miljö förväntas den sökande ha goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, inte minst förmåga att arbeta självständigt och organisatorisk fallenhet.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 36 månader
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Mattias Lorentzon
Professor
• 46 (0)733-388185mattias.lorentzon@medic.gu.se
Marie Lagerquist
Biträdande avdelningschefmarie.lagerquist@medic.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i de fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-22
