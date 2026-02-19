Postdoktor i hälsoekonomi, biostatistik, epidemiologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom bland annat hälsoekonomi, biostatistik, global folkhälsa, registerepidemiologi, läkemedelsanvändning och allmän- och socialmedicin.
Tjänsten innebär nära samarbete inom och mellan dessa miljöer samt med andra lärosäten.
Ämne
Hälsoekonomi, biostatistik, epidemiologi
Ämnesbeskrivning
Tjänsten finansieras genom två externfinansierade projekt som med svenska registerdata studerar primärvårdens organisering och dess effekter på effektivitet, jämlikhet, arbetsförmåga och återgång i arbete. Projekten belyser även läkarens och patient-läkarrelationens betydelse för läkemedelsbehandling och sjukskrivning.
Tjänsten ger goda möjligheter till registerbaserad forskning med svenska befolknings- och hälsodata i en stark tvärvetenskaplig miljö, i samarbete med forskare inom nationalekonomi, biostatistik, epidemiologi, allmänmedicin samt arbets- och miljömedicin.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att bedriva högkvalitativ kvantitativ forskning om hälso- och sjukvårdens organisering och marknader samt deras betydelse för arbetsförmåga. Arbetet sker självständigt och i tvärvetenskapligt samarbete med svenska registerdata, i nära anslutning till HEPER, Centre for Health Governance och ReWork.
Arbetsuppgifterna omfattar registerbaserade analyser av primärvårdens organisation, läkar-patientrelationer och läkares arbetsmarknad samt studier av faktorer och policys som påverkar återgång i arbete. Det finns möjlighet att vidareutveckla både forskningsinriktning och egen vetenskaplig profil.
Postdoktorn förväntas bidra till en aktiv forskningsmiljö, medverka i externa ansökningar tillsammans med seniora forskare samt delta i seminarier och gemensamma aktiviteter.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningsgrund
För tjänsten krävs en doktorsexamen inom hälsoekonomi, nationalekonomi, epidemiologi, biostatistik eller annat näraliggande område. Den sökande ska även ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Sökanden ska ha visad förmåga att självständigt skriva sammanhängande vetenskaplig text, vilket ska styrkas genom minst ett vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet där sökanden är huvudförfattare och har haft ett väsentligt ansvar för manuskriptets utformning.
Meriterande kvalifikationer för anställningen:
• Mycket god erfarenhet av arbete med kvantitativa analyser (ekonometri, biostatistik, epidemiologi)
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med stora registerdatamaterial
• God erfarenhet av att arbeta med statistiska och ekonometriska analyser i R, Stata eller liknande statistikprogram.
• Intresse för att bedriva självständig forskning inom forskningsfrågorna som nämn i Arbetsbeskrivningen
Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att driva arbetsuppgifter i mål i nära samarbete med forskargruppen. Vi fäster även stor vikt vid förmåga och vilja att bidra aktivt till forskningsmiljön.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 mån.
Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg.
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i det fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga i ansökan:
• CV
• Examensbevis
• Övriga dokument, relevanta för ansökan, vilket bör inkludera
• ett huvudsakligt vetenskapligt arbete (märkt som job market paper)
• en kort beskrivning av kandidatens nuvarande och tidigare forskning
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-11
