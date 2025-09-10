Postdoktor i funktionshinderforskning med fokus på hälsa
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i funktionshinderforskning med fokus på hälsa och livskvalitet i reproduktiv ålder.
Projektbeskrivning
Anställningen finansieras under två år med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW 2023.0230) till projektet "DISTIME: Att åldras med funktionsnedsättningar: Föreställningar och följder förr, nu och i framtiden". DISTIME-projektet leds av Lotta Vikström och studerar såväl riskfaktorer för funktionsnedsättningar som följder i Sverige från 1800-talet till idag för att klargöra hur människor med funktionsnedsättningar upplever sin livssituation och hälsa i olika åldrar längs livet. Projektet förenar forskare från olika discipliner som genomför både kvantitativa och kvalitativa analyser enligt tre teman: (1) riskfaktorer för funktionsnedsättningar; (2) följder för hälsa och psykosocialt välbefinnande (3) funktionsnedsättningar över tid och i framtiden.
För mer information, se hemsidan för DISTIME: https://www.umu.se/forskning/projekt/att-aldras-med-funktionsnedsattningar-forestallningar-och-foljder-forr-nu-och-i-framtiden-distime/
Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska på heltid (100%) bidra till DISTIME-projektets tema 2 genom att bedriva såväl kvalitativ som kvantitativ forskning för att undersöka hur funktionsnedsättningar påverkar människors hälsa och psykosociala välbefinnande under reproduktiv ålder i nutida Sverige. Jämförelser över tid kan förekomma via samarbeten med övriga projektmedarbetare. Vissa administrativa uppgifter i mindre omfattning kan ingå i anställningen.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom folkhälsovetenskapliga ämnesområden som ger relevant kompetens för att utföra arbetsuppgifterna. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.
Goda kunskaper i tal och skrift på både engelska och svenska är också ett krav, liksom god samarbetsförmåga.Så ansöker du
En fullständig ansökan ska innehålla:
- En kort beskrivning av dina forskningsintressen och din motivering till varför du är intresserad av den aktuella anställningen (1-2 sidor)
- CV
- En komplett publikationslista med elektroniska kopior av 3-5 av de mest relevanta verken, inklusive doktorsavhandlingen
- Examensbevis från forskarutbildningen samt andra relevanta examina
- En kortfattad forskningsplan (4-6 sidor) som beskriver projektets syfte och bidrag till forskningsläget respektive DISTIME-projektets tema 2 samt anger vilka data och metoder som används
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inlämnad senast 30 september 2025.
Ytterligare information
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar heltid (100%) i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse. Den som anställs som postdoktor förväntas bidra aktivt till utvecklingen av den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, där anställningen är placerad. Därför krävs det att den utvalda kandidaten är närvarande på plats i Umeå i hög grad.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lotta Vikström, 0907866266 mailto:lotta.vikström@umu.se
eller prefekt Jonas Nilsson, 0907869990 mailto:jonas.nilsson@umu.se
eller HR-samordnare Anna Bladh, 0907866478 mailto:anna.bladh@umu.se
.
För mer information om Institutionen för idé- och samhällsstudier, besök vår hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
