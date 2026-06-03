Postdoktor i Finansiell matematik
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2026-06-03
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Projektets bidrag kommer att ligga i skärningspunkten mellan teorin för slumpmatriser och statistisk inferensteori, med tillämpningar inom flera vetenskapliga områden. Särskild tonvikt kommer att läggas vid praktiska problem inom ekonomi och finans, såsom konstruktionen av optimala portföljer i hög dimension.
Mot bakgrund av den utbredda användningen av generaliserade inverser av stickprovsmatriser i praktiska tillämpningar, särskilt när dimensionen hos den datagenererande processen överstiger antalet observationer, syftar projektet till att utveckla de fördelningsmässiga egenskaperna hos generaliserade inverser av den högdimensionella stickprovs‐kovariansmatrisen. Projektet kommer förbättra estimatorer av högdimensionella storheter genom utveckling av nya linjära och olinjära shrinkage‐metoder.
I synnerhet kommer nya estimatorer för optimala portföljvikter att härledas, vilket förväntas leda till avsevärt mer stabila och mindre riskfyllda handelsstrategier.
Vi söker en högt kvalificerad postdoktoral forskare som i hög grad kommer att bidra till den kvantitativa forskning som bedrivs vid avdelningen, i samarbete med nationella och internationella partner.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom ett kvantitativt område, såsom matematik, statistik eller ett närliggande fält, med tillämpningar inom finans eller ekonomi.
Som sökande kommer man att utvärderas utifrån sina publikationer samt sitt aktiva deltagande i internationella konferenser som är relevanta för tjänsten. Publikationer i ledande internationella tidskrifter inom statistik, ekonometri och finans ses som en stark merit. Särskild vikt kommer att läggas vid kandidater som har visat förmåga att bedriva högkvalitativ forskning inom högdimensionell statistisk teori, både ur ett teoretiskt och ett tillämpat perspektiv. Goda programmeringskunskaper i R, MATLAB och Python är meriterande.
Du förväntas behärska engelska väl och vara öppen för både nationellt och internationellt forskningssamarbete inom ramen för anställningen.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för Produktionsekonomi. Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/iei/pek.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +4613282583 Jobbnummer
9946354