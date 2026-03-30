Postdoktor i ett projekt om genusbaserat våld
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-03-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala
Postdoktor i ett projekt om genusbaserat våld
Vill du arbeta med genusbaserat våld, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor i ett projekt om genusbaserat våld på Uppsala universitet.
Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) är en tvärvetenskaplig grupp med huvudfokus på att utvärdera samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer.
CHAP söker en postdoktoral forskare till ett projekt om genusbaserat våld, en stor folkhälsofråga med betydande konsekvenser för kvinnors fysiska och psykiska hälsa samt för barns välmående och utveckling. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer ett gemensamt utformat program, som utbildar personal inom öppen förskola och främjar diskussioner om könsbaserat våld och tillhörande stödtjänster, att utvärderas.
Projektet belyser den viktiga roll som tidiga barndoms- och samhällsbaserade tjänster kan spela för att identifiera och hantera våld samt för att hjälpa kvinnor att komma i kontakt med hälso- och sociala stödsystem.
Utvärderingen kommer att undersöka (i) hur utbildningen i genusbaserat våld påverkar personal inom öppen förskola; (ii) förändringar i attityder till genusbaserat våld, socialt stöd, egenmakt och medvetenhet om stödinsatser bland deltagande kvinnor; och (iii)r i vilken utsträckning deltagarna använder sig av resurser och stödtjänster kopplade till genusbaserat våld i interventions- jämfört med kontrollområden.
Genom att stärka medvetenheten och vägar till stöd syftar projektet till att bidra till förbättrad hälsa, säkerhet och välbefinnande för kvinnor och deras barn. Ett medicinskt eller hälsovetenskapligt perspektiv skulle vara ett värdefullt tillskott till projektet, genom att stödja tolkningen av hälsorelaterade resultat, stärka kopplingarna till vårdpraxis och bidra till att omsätta fynd i kliniska och förebyggande sammanhang.
Projektet är grundat i ett deltagande tillvägagångssätt, och vi ser levd erfarenhet som en form av expertis. Kvinnor med relevant levd erfarenhet har varit involverade i projektet sedan konceptualiseringen. Att involvera kvinnor med egen erfarenhet av genusbaserat våld hjälper till att säkerställa att forskningen är relevant, respektfull och utformad i samverkan med dem den avser att stödja.
Ditt huvudsakliga ansvar blir att leda forskningsprojektet, analysera och tolka data, publicera resultat i vetenskapligt granskade tidskrifter och presentera resultat på konferenser. Du förväntas också bidra till samarbetsprojekt inom forskargruppen, handleda studenter och skriva ansökningar om forskningsmedel. Rollen inkluderar 20 % undervisning inom det medicinska utbildningsprogrammet.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i folkhälsa, psykologi eller ett närliggande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i folkhälsa, psykologi eller ett närliggande område.. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Medicinsk examen (MD eller motsvarande).
- Erfarenhet av att leda deltagandebaserade forskningsprojekt..
- Undervisningserfarenhet på universitetsnivå.
- God organisatorisk förmåga, med kapacitet att arbeta både självständigt och i samarbete.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder, såsom att genomföra intervjuer.
- Kunskap om kvantitativa forskningsverktyg (t.ex. frågeformulär, enkäter).
- Kunskap om traumamedveten forskningspraxis, särskilt ramverk för traumamedvetet bemötande av personer med erfarenhet av könsbaserat våld.
- Genomförd högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal med möjlighet till ett tredje år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 Maj 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Georgina Warner, georgina.warner@pubcare.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 14 April 2026, UFV-PA 2026/857
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Jobbnummer
9825889