Postdoktor I Etnometodologisk Samtalsanalys (emca)
2025-12-23
Institutionen för data- och systemvetenskap.
Med över 200 anställda och 4 500 studenter är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) en stark och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik, humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, med stor relevans för hur vi ska leva i dag och i framtiden. Vår forskning handlar om hur ny informations- och kommunikationsteknologi ska utformas för att vara till nytta för människor, organisationer och hela samhällen.
DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö. Många av våra projekt är tvärvetenskapliga och våra forskare samarbetar ofta med kollegor på andra lärosäten, inom näringslivet och i offentlig sektor. Vår forskning bedrivs inom nio ämnen: Affärsprocesser och verksamhetsmodellering, AI och data science, Cybersäkerhet, Digitala spel och simulering, Digital transformation och styrning, Människa-datorinteraktion, Språkteknologi, Risk- och beslutsanalys, samt Teknikstött lärande.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-data-och-systemvetenskap/.
Projektbeskrivning
Anställningen avser en postdoktoral forskare inom området etnometodologisk samtalsanalys (EMCA) inom projektet CAI-BLUE - Nordic Perspectives on Collaborative AI for Blue-collar Work. Forskningsprojektet syftar till att förstå hur AI-agenter på ett ändamålsenligt sätt kan införas i samarbetsinriktade arbetsmiljöer inom yrken med praktiskt arbete, med utgångspunkt i nordiska värderingar kring arbetsliv och jämlikhet samt ett rättviseorienterat perspektiv. Projektet betonar även ansvarsfull AI-design, deltagarbaserade arbetsmetoder och professionellt välbefinnande.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att genomföra fältstudier i svenska små och medelstora företag (SMF). Etnografisk forskning med fokus på att förstå underliggande arbetspraktiker, sociala interaktioner samt flerspråkiga hierarkiska konstellationer kommer att kombineras med interventioner som använder metoder från människa-datorinteraktion (HCI) för att både utforma och utvärdera nya tekniska stödsystem för denna typ av arbetsmiljö.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Förmåga att genomföra etnometodologisk samtalsanalys (EMCA) över flera språk samt befintliga kontakter med ett brett urval av svenska små och medelstora företag inom yrken med praktiskt arbete är starkt meriterande.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Donald McMillan, mailto:donald.mcmillan@dsv.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
