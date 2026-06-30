Postdoktor i energisystem
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-06-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor med kompetens inom modellering av energisystem för forskning kopplad till framtidens resilienta, fossilfria och flexibla energisystem. Anställningen är placerad vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Avdelningen för Energisystem.
Forskningen bedrivs inom ramen för nationella och internationella projekt med fokus på energisystemomställning, elektrifiering, flexibilitet, energiresiliens, sektorintegration och energiintensiv industri. Arbetet sker i nära samverkan med industri, offentliga aktörer och andra forskningsmiljöer.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har doktorsexamen inom exempelvis, energisystem, energiteknik, eller annat relevant område. Det är särskilt meriterande med erfarenhet av: energisystemmodellering, modellering av flexibilitet eller energimarknader, industriella energisystem, energiresiliens och energisäkerhet, Python-baserad analys, optimeringsmetoder, arbete i interdisciplinära projekt, och samverkan med industri eller offentlig sektor.
Stor vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet, analytisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt och i forskningssamarbeten.
Eftersom forskningen bedrivs i internationella miljöer krävs mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för energisystem. Avdelningen för Energisystem bedriver forskning om hållbara energisystem ur tekniska, ekonomiska och samhälleliga perspektiv. Forskningen omfattar bland annat energieffektivisering, energimarknader, elektrifiering, industriell omställning, flexibilitet, energipolicy och energisystemanalys.
Den aktuella anställningen är kopplad till forskningsprojekt inom resilienta energisystem och energiintensiv industri, där fokus ligger på hur framtidens energisystem kan utvecklas för att kombinera robusthet, flexibilitet, konkurrenskraft och hållbarhet. Exempel på frågeställningar inkluderar energisäkerhet, sektorintegration, industriell flexibilitet, energilagring och hantering av störningar i energisystemet.
Projektet bedrivs i samverkan med universitet, forskningsinstitut, industri och offentliga aktörer. Bland industrirelaterade frågeställningar finns exempelvis modellering av flexibilitet och energiresiliens i massa- och pappersindustrin.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på tre år.
Tillträde enligt överenskommelse. Anställning som postdoktor är på heltid.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 augusti 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +4613282583 Jobbnummer
9984749