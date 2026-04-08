Postdoktor i elektroteknik med inriktning kretsdesign
2026-04-08
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) inom Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) utgör en väl avvägd kombination av system- och kretskonstruktionsaspekter. Vi designar integrerade kretsar (chip) i avancerad CMOS-teknik på nanometernivå och andra närbesläktade teknologier. De kretsar vi tar fram omfattar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsfrontendar, datakonverterare samt större system med en blandning av analoga och digitala signaler.
Vårt dynamiska team består av lärare, forskare och administrativ personal och erbjuder en rik intellektuell miljö för samarbete. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö som främjar balans mellan arbete och fritid samt professionell utveckling. Nyanställda ges möjlighet att delta i banbrytande forskning, utbildningsinsatser och industrisamarbeten, och därigenom bidra till vårt uppdrag att utveckla integrerade kretsar och tillhörande system.
Vi söker nu en ny medarbetare i form av en postdoktor i elektroteknik med inriktning kretsdesign för signalanpassning i krävande driftförhållanden.
Projektbeskrivning
Denna tjänst är nära kopplad till Vinnovas kompetenscentrum för III-nitridteknologi, C3NiT (c3nit.se).
Projektet omfattar konstruktion av avancerade kretsar och system baserade på III-V- och CMOS-processteknologier för signalförstärkning, signalanpassning, sampling samt trådlös dataöverföring för sensorsystem som verkar under krävande miljöförhållanden, t.ex. höga temperaturer.
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Tjänsten innebär att genomföra design och implementering av den analoga och mixade signalfrontenden, och i synnerhet förstärkare, filter, signalomvandling samt lösningar för trådlös uppkoppling för avancerade sensorsystem för industriella tillämpningar.
Arbetet omfattar även halvledartillverkning, mätning och karakterisering av högpresterande kretsar implementerade i III-V- (t.ex. GaN) och CMOS-processteknologier. Du kommer att bli delaktig i ett tvärvetenskapligt projekt med flera akademiska och industriella partners, med uppdrag att hantera viktiga utmaningar för verkliga tillämpningsscenarier.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Samverkan med näringsliv, andra akademiska partners och samhället i stort.
Mätning och karakterisering av de utvecklade lösningarna i laboratorie- eller industrimiljö.
Publicering av resultaten på/i välrenommerade konferenser och tidskrifter inom området.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
För annonsen i sin helhet, https://lu.varbi.com/what:job/jobID:916984/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
221 00 LUND
Lund
Biträdande universitetslektor
Baktash Behmanesh baktash.behmanesh@eit.lth.se 0793135840
