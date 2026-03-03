Postdoktor i elektroteknik med inriktning cybersäkerhet
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-03-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik i Lund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för säkerhets- och nätverkssystem vid Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver bred forskning inom kryptografi, datorsäkerhet, trådlösa och fasta nätverk.
Säkerhetsgruppen har omkring 20 medlemmar. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är kryptografi, integritet och systemsäkerhet för uppkopplade system.
Vi söker nu en postdoktor för arbete inom cybersäkerhet och mjukvaruteknik i ett projekt finansierat av strategiska forskningsstiftelsen, SSF.
Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta i projekt RESIST och främst bidra till området skydd av distribuerad AI. RESIST är i samarbete med Linköpings universitet, Örebro universitet och forskningsinstitutet RISE och är ett multidisciplinärt forskningscentrum som arbetar med det snabbt växande området att ta fram förutsättningar och tekniker för att skydda framtidens AI-baserade system. Centrumet leds av Linköpings universitet med Lunds universitet som partner. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Att ansvara för forskning av metoder för att skydda distribuerade AI-system, där känsliga data samlas in och processas på flera olika plattformar.
- Att självständigt utföra forskning och publicera resultaten på/i välrenommerade konferenser eller tidskrifter.
- Att stödja forskargruppen samt att medverka i forskning inom ämnesområdet cybersäkerhet.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav för anställningen är:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Starka programeringskunskaper.
- Kunskap om och erfarenhet av cybersäkerhetsforskning.
- Förmåga och vilja att arbeta både tvärvetenskapligt, självständigt och i mindre team.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till två år under perioden 2026-09-01-2028-08-31 och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inklusive publikationslista och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik Kontakt
Christian Gehrmann, Professor christian.gehrmann@eit.lth.se Jobbnummer
9775248