Postdoktor i elektronledande polymerer för elektroder för Li-jonbatterier
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-03-12
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet kommer att fokusera på utveckling av fluorfria elektronledande polymerer för kiselbaserade elektroder för litiumjonbatterier. Projektet kommer att omfatta elektrodberedning, cellmontering, elektrokemisk testning, karakterisering av gränssnitt (främst SEM och XPS, men kan också inkludera FTIR, XRD) och utveckling av experimentell/analysmetod. Postdoktorn förväntas utföra forskning av hög kvalitet, i syfte att sprida resulterande arbeten genom högeffektiva peer-reviewed tidskrifter eller vid nationella och internationella konferenser. Starkt samarbete med Westra Materials som projektpartners och kollegor inom Ångström Advanced Battery Centre ska förväntas.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden.
Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Kemi, Fysik, Material eller liknande ämne. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av framtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Kunskap om elektronledande polymerer och polymerteknologi/polymerfysik samt erfarenhet av montering av battericeller, arbete med handskboxar, elektrokemisk testning (galvanostatisk cykling), och elektrodkarakterisering är väsentligt. Kandidaten ska ha goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att ha erfarenhet av elektrodbindemedel, elektrodbearbetning och andra karakteriseringstekniker (t.ex. reologi, XPS, FTIR, SEM).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2026-05-04 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala University - Ångströmlaboratoriet
Upplysningar om anställningen lämnas av: Guiomar Hernández (guiomar.hernandez@kemi.uu.se
) and Daniel Brandell (daniel.brandell@kemi.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026 UFV-PA 2026/771.
