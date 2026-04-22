Postdoktor i cellavbildning och kolorektal cancer.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.
Om anställningen
Tjänsten är en del av projektet ERKetype, ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla digitala tvillingar som komplexa biomarkörer för behandling riktad mot ERK-signalering. Denna roll är central i projektet: du kommer att generera de morfologiska profileringsdata som ligger till grund för dessa komplexa biomarkörer med hjälp avCell Painting, en avancerad multiplex fluorescensbaserad bildanalysmetod anpassad för 3D-kulturer i laboratoriet. Genom konsortiet har resultaten potential att implementeras i kliniska prövningar.
Du kommer att arbeta i en starkt tvärvetenskaplig miljö som spänner över onkologi, cellbiologi, bildanalys, bioinformatik och maskininlärning, med tillgång till toppmodern infrastruktur för robotiserad vätskehantering, läkemedelsscreening och high-content-mikroskopi i laboratoriet. Vi har ett omfattande bibliotek av befintliga bildanalys-pipelines samt tillgång till en storskalig data- och analysinfrastruktur, vilket ger en stark grund för arbetet. Projektet erbjuder en unik möjlighet att fördjupa din kompetens i gränslandet mellan cellbiologi och dataanalys och att omsätta bildbaserade data till biologiskt meningsfulla insikter.
Tjänsten erbjuder goda möjligheter att bygga en stark och självständig forskningsprofil, medverka i handledning av studenter, bidra till ansökningar om forskningsmedel och utveckla ditt vetenskapliga ledarskap. Du kommer att vara en del av en dynamisk forskningsmiljö i Uppsala med starka kopplingar till nationella och internationella forskningsnätverk.
Du kommer att driva utvecklingen och tillämpningen av 3D Cell Painting på primära patientmodeller såsom sfäroider och organoider, med utgångspunkt i den single-cell-upplösta metod som redan etablerats i laboratoriet. Ett centralt vetenskapligt mål är att undersöka om morfologiska profiler från patientmodeller inom kolorektalcancer kan förutsäga vilka patienter som svarar respektive inte svarar på läkemedelsbehandling och därigenom möjliggöra patientstratifiering.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom ett relevant område med en profil som kombinerar experimentellt laboratoriearbete och kvantitativ dataanalys. Vi välkomnar särskilt kandidater med bakgrund inom cancerbiologi, cellbiologi, biomedicinsk teknik eller beräkningsbiologi som arbetat i gränslandet mellan dessa områden.
Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare.
Minst 3 års praktisk erfarenhet av cellodling och kvantitativa cellbaserade analyser.
Erfarenhet av 3D-kultur av sfäroider eller organoider, eller liknande modeller.
Erfarenhet av high-content fluorescensavbildning, automatiserad mikroskopi och bildanalys.
Erfarenhet av multivariat analys i Python, R eller motsvarande.
Minst en förstaförfattarpublicering i en peer-review-granskad tidskrift.
Goda samarbetsförmågor och erfarenhet av att arbeta över forskargrupper eller institutioner.
Utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska, liksom god dokumentationsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Cell Painting eller motsvarande morfologiska profileringsmetoder.
Kolorektal cancerbiologi eller translationell onkologi.
Laboratorieautomation och höggenomströmningsplattformar (t.ex. pipetteringsrobotar, Echo, iDot, automatiserade vätskehanteringssystem).
Bildanalysverktyg såsom CellProfiler, CellPose eller Fiji.
Immunocytokemi.
Erfarenhet a Jupyter-notebooks och versionshantering med git.
High-throughput-läkemedelsscreening i 384-brunnsplattor
Extracellulära matrixsubstrat såsom Matrigel eller alternativ.
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 26-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ola Spjuth, e-post: Ola.Spjuth@uu.se
och 1:e forskningsingenjör Christa Ringers e-post christa.ringers@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post marina.ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 maj april 2026, UFV-PA 2026/1112
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
