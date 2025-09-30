Postdoktor i cancergenetik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för klinisk genetik, Institutionen för laboratoriemedicin vid Medicinska fakulteten, bedriver forskning inom cancergenetik och nya målinriktade behandlingar mot cancer.
Avdelningen omfattar nio forskargrupper med sammanlagt ca 60 anställda och med mycket samarbete i en väl sammanhållen forskningsmiljö. I forskargruppen använder vi oss av storskalig sekvensering, molekylärgenetiska och cytogenetiska tekniker samt funktionella modeller av somatiska genetiska förändringar för att förstå hur barnleukemi uppstår och utvecklas. Våra långsiktiga mål är att använda den fördjupade kunskapen om leuekemibiologi för att hitta nya behandlingsmarkörer och nya möjliga mål för målinriktad behandling. Läs mer här: https://www.clinicalgenetics.lu.se/division-clinical-genetics/aneuploidy-cancer.
Fokus ligger huvudsakligen på leukemier med aneuplodi, dvs förändringar i kromosomtal. Arbetsspråket är engelska. Forskargruppen leds av professor Kajsa Paulsson. Anställningen är placerad på BMC i Lund.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer huvudsakligen att arbeta i ett projekt som syftar till att undersöka transkriptionell och epigenetisk heterogeneitet i akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn. Projektet kommer att omfatta RNA-sekvensering av enskilda leukemiceller, bioinformatisk analys av data, samt uppföljande analyser och funktionella experiment. Du kommer att vara ansvarig för att driva projektet framåt i samarbete med övriga forskargruppsmedlemmar. I arbetsuppgifterna kan också komma att ingå viss handledning av yngre medarbetare i laboratoriet, författande av vetenskapliga artiklar, samt hantering av patientprover.
Behörighet
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs biologi, biomedicin, medicin, kemi). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
• Doktorsexamen inom cancerforskning
• Forskningserfarenhet inom genetik
• God analytisk förmåga, driv samt god förmåga att samarbeta
• Mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande för anställningen är:
• Forskningserfarenhet inom cancergenetik eller stamcellsbiologi
• Erfarenhet av cellbiologiskt laboratoriearbete
• Erfarenhet av bioinformatisk analys av sekvenseringsdata
• Erfarenhet av arbete med blodceller
• Erfarenhet av arbete med genuttrycksanalys
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare 1 år. Anställningen tidsbegränsas enligt "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Startdatum är 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
