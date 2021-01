Postdoktor i biomikrofluidik - 3D-cellmodeller för läkemedelsut - Kungliga Tekniska Högskolan - Biologjobb i Solna

Kungliga Tekniska Högskolan / Biologjobb / Solna2021-01-22KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.Science for Life Laboratory (SciLifeLab, https://www.scilifelab.se/) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik.2021-01-22Vi erbjuder en postdoktorstjänst inom biomikrofluidik för produktion av 3D-cellmodeller för läkemedelsutveckling hos KTH Nanobioteknologi vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Gruppen fokuserar på droppmikrofluidik och automatisering för 3D-mikrovävnadsmodeller och höggenomströmmande screening. Projektet genomförs i samarbete med internationell läkemedelsindustripartner och akademisk partner inom precisionsmedicin.Syftet med projektet är att producera och karakterisera mänskliga 3D-mikrovävnadsmodeller i den skala som krävs för tidig läkemedelsutveckling med hjälp av en ny droppmikrofluidikplattform i kombination med automatiserade vätskehanterings- och miniatyriseringsverktyg. 3D-mikrovävnadsmodeller efterliknar läkemedelsresponsen från verklig vävnad bättre än enskilda celler eller 2D vävnadsmodeller, men har inte kunnat produceras i den skala som behövs för höggenomströmmande screening. Detta projekt syftar till att utveckla teknologier för att skala upp effektiv produktion och hantering av 3D-mikrovävnader för i arbetsflöden för hög genomströmning.Du kommer att utföra arbete vid gränssnittet mellan vävnadsteknik, mikrofluidik och automatisering, inklusive:- utveckling av droppmikrofluidanordningar för montering av 3D-vävnader- karakterisering och validering av mänsklig 3D-mikrovävnad- automatisering av mikrofluidverktyg med bred tillämpbarhet- stödja innovation och idéer för bidragsförslag- stödja mentorskap för tidiga forskareVad som ingår i en postdoktortjänst kan du läsa mer om i Anställningsordningen samt på Arbetsgivarverkets hemsida - postdoktoravtalVi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- Ett interdisciplinärt och applicerat projekt i nära samarbete med Karolinska Institutet, och ett internationellt läkemedelsföretag.- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område t.ex. Bioteknik, Kemi, Cell- och molekylärbiologi, Medicinsk vetenskap, Elektroteknik, Maskinteknik, eller Mikrofluidik, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).- Höga krav ställs på den akademiska meritlistan, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning (vetenskaplig skicklighet).- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.Meriterande- Stark bakgrund inom minst ett av följande områden; design och implementering av livsvetenskapliga tillämpningar av mikrofluidik, arbete med mammalie celler/vävnad och bioteknologisk instrumentteknik eller närliggande forskningsfär.- Programmeringserfarenhet, särskilt inom Python eller liknande, samt erfarenhet av laboratorieautomation.- Uppvisa pedagogisk skicklighet t.ex. genom handledning av studenter och/eller medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara starkt motiverad och prestationsorienterad. Vidare behöver du ha en väl utvecklad problemlösande analytisk förmåga. Andra efterfrågade egenskaper är initivativtagande, förmåga att både arbeta självständigt och god samarbetsförmåga.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.