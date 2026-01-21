Postdoktor i Biofysikalisk kemi
2026-01-21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.
Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Projektet har två delar: i) utveckling av en universell cryo-Cage för strukturbestämning av proteiniers om annars är för små för cryo-EM, samt ii) tau aggregering ch diagnostik. Del i) fokuserar initialt på utveckling av cryo-Cages på molekylär nivå, inklusive proteindesign, uttryck, rening och validering av bildade Cages med hjälp av mikrofluidisk diffusionsbestämning, DLS, massfotometri och kryo-TEM-avbildning. När en funktionell design är nådd kommer arbetet att fokuseras på strukturbestämning med hjälp av kryo-EM av ett testprotein med känd struktur, följt av ett protein med delvis känd struktur och slutligen några proteiner med helt okänd struktur. Del ii) fokuserar initialt på taus aggreggering, inverkan av olika inhibitorer på dess aggregeringsmekanism, samt utveckling av tau-baserad diagnostik. Arbetet kommer också att inkludera författande av manuskript samt handledning av kandidat- och masterprojekt.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om spektroskopiska och isotopbaserade experiment för att karaktärisera och följa proteiners självassociation till diskreta aggregat samt uppkomst av reaktionsintermediat samt uppkomst av reaktionsintermediat och utbyte av subenheter.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om proteinuttryck och utveckling av tag-fria reningsmetoder för att nå ultra-hög homogenitet.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om cryo-EM för strukturanalyser av proteiner och komplex mellan olika proteiner, inlusive proveredning och mikrokopi.
Dokumenterad förmåga att söka och erhålla externa anslag till forskning
Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Dokumenterad fysikalisk-kemisk förståelse av proteiner i lösning och deras interaktioner med andra proteiner.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Praktisk erfarenhet av och kunskap om cryo-EM för strukturanalyser av proteiner och komplex mellan olika proteiner, inlusive proveredning och mikrokopi.
Praktisk erfarenhet av studier av proteiners löslighet och teoretisk kunskap om fenomenet.
Praktisk erfarenhet av och kunskap om proteinuttryck och utveckling av tag-fria reningsmetoder för att nå ultra-hög homogenitet.
Praktisk erfarenhet av och kunskap om spektroskopiska och isotopbaserade experiment för att karaktärisera och följa proteiners självassociation till diskreta aggregat samt uppkomst av reaktionsintermediat samt uppkomst av reaktionsintermediat och utbyte av subenheter.
Erfarenhet av och förmåga att designa och utföra experiment för att utvärdera proteiners självorganisering.
Förmåga att härleda ekvationer och skriva och använda kod för att analysera data om proteiners självorganisering och effekt av inhibitoer. Praktisk erfarenhet av isotop- och fluoroformärkning av proteiner.
Praktisk erfarenhet av mätning av proteiners storleksfördelning, samt effekt av inhibitorer på självassociation
Förmåga att söka och erhålla externa anslag till forskning
Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser.
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
