Postdoktor i beräknings- och tillämpad geofysik
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-11-06
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen för tillämpad geofysik är en del av avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Institutionen består av cirka 400 anställda och forskning bedrivs inom områdena geovetenskap, geoteknik, gruvdrift, metallurgi och samhällsteknik. Institutionen har välutvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industriella partners och myndigheter. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och sammanför forskare från ett femtiotal olika nationaliteter samt studenter från hela världen. Denna treåriga postdoktorala tjänst är inom forskargruppen för tillämpad geofysik. Det är en av världens längst verksamma forskargrupper som kontinuerligt är verksamma inom mineralprospektering och geoelektromagnetiska studier.
Ämnesbeskrivning
Tillämpad geofysik omfattar studier av hur fysikens lagar och metoder kan användas för att förstå berggrundens och de lösa avlagringarnas egenskaper. Detta inkluderar utveckling och tillämpning av metoder för prospektering och undersökning av naturresurser som mineralförekomster och vatten, samt för miljö-och infrastrukturrelaterade frågeställningar.
Projektbeskrivning
Denna tvååriga tjänst är en del av ett projekt för att utveckla en ny metod för högfrekvent elektromagnetisk (georadar eller kontrollerad elektromagnetisk CSEM) datamodellering baserad på fullvågs 3D-inversion för att utöka vår kompetens inom karakterisering och övervakning av marknära infrastruktur, hålrum/sättningar, gruvavfall, grundvattenföroreningar och dagvatteninfiltrationsprocesser.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna är:
Utveckling av programvara för högfrekvent 3D-elektromagnetisk modellering och inversion;
Insamling av 3D-georadar- eller CSEM-mätningsdata, databehandling och 3D-inversion;
Skrivning av artiklar och konferenspresentationer;
Bidrag till undervisningen i geofysik (upp till 4 timmar per vecka).Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen i geofysik. En doktorsexamen som avlagts högst tre år före sista ansökningsdag är meriterande. Kandidater som har avlagt doktorsexamen vid ett tidigare tillfälle kan också beaktas om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet.
Kompetenskrav för tjänsten:
Starka programmeringskunskaper (FORTRAN95, C++ or python) och erfarenhet av att utveckla högfrekvent 2D- eller 3D-georadar- eller transient-elektromagnetisk- modellerings och inversionskoder är essentiell. God publikationshistorik är önskvärd.
Ytterligare information
Heltidsanställning, tidsbegränsad anställning i två år (upp till maximalt 3 år) med placering i Luleå. Tillträde: maj 2026.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta
Professor Maxwell Meju, (+46) 920-492261, maxwell.meju@ltu.se
Fackliga representanter
SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg,(+46)920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser gärna att du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av styrkta examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska vara skriven på engelska eller svenska.
Sista dag att ansöka är December 15, 2025
Referensnummer: 4709-2025
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9592123