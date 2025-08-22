Postdoktor i Avancerad reglering för elkraftsystem
2025-08-22
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.https://www.uu.se/institution/elektroteknik/bedriver
framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Kom och jobba med oss!
Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Signaler och System, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Forskningsprojekt:
Att uppnå tillförlitlig och säker elektrifiering beror på en effektiv integration av förnybara energikällor (RES) och batterienergilagringssystem (BESS), som är anslutna till systemet via kraftelektroniska omriktare och benämns inverterbaserade resurser (IBR). Regulatorer i elkraftsystem spelar en avgörande roll för att upprätthålla säkerhet och stabilitet vid störningar, dämpa svängningar och förhindra avbrott. Beprövade (äldre) regulatorer bygger på förenklade reglerstrategier som inte kan garantera de ovan nämnda egenskaperna.
Projektet syftar till att systematiskt ta itu med nya utmaningar kopplade till ökande osäkerheter i IBR-dominerade elkraftsystem, och att utveckla avancerade reglermetoder som övervinner begränsningarna hos äldre regulatorer samtidigt som de anpassas till realtidsförhållanden i systemet.Dina arbetsuppgifter
Den postdoktorala forskaren kommer att bedriva forskning inom reglering av elkraftsystem. Kandidaten kommer att utforska ämnen såsom:
- Adaptiv reglering för IBR-integrerade elkraftsystem
- Multiagentbaserade hybrida reglerstrategier
- Datadriven reglering baserad på realtidsdata
- Säkerhetsbegränsad reglering för att hålla tillstånd inom önskade gränser
- Integration av realtidsreglering och maskininlärningstekniker
Kandidaten kommer också att samarbeta med experter inom elkraftsystem och maskininlärning samt med industrin inom elkraftområdet. Arbetsuppgifterna inkluderar även undervisning och andra institutionella uppgifter upp till maximalt 20 % av arbetstiden.Kvalifikationer
- Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i reglerteknik eller närliggande områden.
- Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Kandidaten ska tydligt visa hög grad av självdriv i ansökan. Personliga egenskaper såsom hög kreativitet, noggrannhet och ett strukturerat angreppssätt på problemlösning är önskvärda.
- God samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Förmåga att arbeta målinriktat, strukturerat och effektivt både självständigt och i grupp.
Meriterande
- Bakgrund inom elkraftsystem, elkraftelektronik och erfarenhet av relaterad forskning och/eller starkt intresse för att utveckla nya reglerverktyg för elkraftsystem;
- Stark matematisk bakgrund;
- God programmeringsvana (Python, MATLAB eller C++). Så ansöker du
Ansökan bör innehålla CV, en beskrivning av tidigare forskningserfarenheter, publikationslista och kopior på andra relevanta dokument.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-11-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Christos Verginis (christos.verginis@angstrom.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 15-09-2025, UFV-PA 2025/2449.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
