Postdoktor (2 år och 10 månader) inom Molekylär ekologi
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Naturvetarjobb / Umeå Visa alla naturvetarjobb i Umeå
2026-06-30
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Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker en postdoktor som ska arbeta med Molekylär ekologi (eller närliggande område). Anställningen avser heltid under 2 år och 10 månader, med tillträde 1 september 2026, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 31 juli, 2026.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor för projektet "Rapid Detect—Transboundary Action: Fast Species Detection using LAMP" vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), med huvudansvarig forskare universitetslektor Anu Valtonen. Detta projekt är ett samarbete mellan Umeå universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, och Naturresursinstitutet (Finland), finansierat av Interreg Aurora. Projektet syftar till att tillämpa LAMP, en molekylär metod för artidentifiering/-detektion, på olika arter som är invasiva eller hotade i norra Fennoskandien. Den anställde kommer att ha ansvar för laboratoriearbete i projektet och vidareutveckla metoden för praktisk användning inom ekologi och i bevarandebiologiska sammanhang. Huvuduppgifterna kommer att inkludera att testa nyligen designade primerset på prover från olika vävnader och substrat samt att extrahera DNA från dessa olika substrat vid behov. Ett viktigt mål med Rapid Detect är att engagera relevanta intressenter, och postdoktorforskaren kommer att spela en viktig roll i att förenkla metoden för eventuell användning av externa parter, skapa riktlinjer och så småningom organisera ett webbseminarium och en praktisk workshop. Där det är möjligt kommer prover att skaffas via partners. Den postdoktorala forskaren kommer delvis att vara ansvarig för att få tag på prover från Sverige.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Doktorsexamen bör vara i molekylärbiologi, ekologi eller ett närliggande område.
För denna anställning söker vi en person med stort intresse för praktiska tillämpningar av molekylärbiologi och entusiasm för att utveckla nya experimentella metoder. Följande kvalifikationer krävs:
Erfarenhet av relevanta DNA-extraktions- och förstärkningsmetoder (möjligtvis men inte nödvändigtvis inklusive LAMP).
Erfarenhet av att utföra och koordinera labbarbete och inköp av labbmaterial självständigt.
Förståelse för de praktiska aspekterna av molekylära fältövervakningsmetoder.
Förmågan att tydligt kommunicera och planera tillsammans med projektpartners och icke-specialister, både online och personligen.
Kreativitet i problemlösning när man hanterar nya material eller avviker från etablerade protokoll.
Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.
Meriterande
Vi förväntar oss inte att den valda kandidaten ska vara skicklig i allt följande från början, men de bör vara angelägna om att skaffa sig relevanta färdigheter eller kunskaper.
Följande anses vara en meriterande:
Erfarenhet av fältprovtagning eller artövervakning.
Engagemang i vetenskapskommunikation och informationsinsatser.
Bekanthet med svenska ekologiska övervakningsinstitut eller företag.
Kunskap om hotade och/eller invasiva främmande arter i norra Fennoskandien.
På en personlig nivå letar vi efter någon som kan ta ansvar för sitt eget självständiga arbete samtidigt som de smidigt samarbetar med partners på flera institut. Vi skulle vilja att du:
Kan organisera och strukturera ditt arbete.
Levererar resultat som överenskommet.
Var proaktiv, engagerad och villig att visa och ta initiativ.
Var intresserad av att dela med dig av din kunskap.Så ansöker du
En fullständig ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:
Personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver hur din tidigare forskningsbakgrund passar med detta postdoc-projekt,
Meritförteckning - CV med publikationslista,
Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
Styrkta kopior av intyg från högre utbildning,
Kopia av doktorsavhandling (med inkluderade artiklar),
Referenser lämnas i samband med eventuell intervju.
Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 31 juli 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor, Anu Valtonen (anu.valtonen@umu.se
).
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
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