Postdoktor (2 år) inom organisk elektronik
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
Umeå universitet, Sverige, erbjuder motiverade och kvalificerade forskare att ansöka till en tvåårig position som postdoktor med inriktning mot utveckling av en ny teknologi inom organisk elektronik, en ljusemitterande elektrokemisk cell (LEC).
Intresset för LEC-teknologin ökar för närvarande inom såväl akademi som industri, då den kan: (i) leverera stark och enkelt mönstrad ljusemission vid låg spänning, (ii) vara tunn, lätt och flexibel, (iii) tillverkas i sin helhet genom kostnads- och energieffektiv tryckning i luft, (iv) uppvisa hög hållbarhet (fri från toxiska och sällsynta ämnen samt genom att den är potentiellt återvinningsbar).
Forskningen kommer att bedrivas vid forskargruppen The Organic Photonics and Electronics Group (webb: opeg-umu.com), där postdoktorn kommer ingå i ett större samarbetsprojekt med industriella och internationella akademiska aktörer. Målet är att utveckla en tryckt LEC som emitterar vitt ljus, och som uppfyller specifika prestandakriterier för praktisk tillämpning. Postdoktorns huvudsakliga uppgift blir att utveckla det ljusemitterande aktiva materialet, och det är därför meriterande om du har erfarenhet av utveckling och/eller användning av ljusemitterande material för vit och/eller blå ljusemission som lämpar sig för lösningsbaserade processer. Det är även meriterande om du är intresserad av både akademisk publicering och realisering av praktiska komponenter i samarbete med industrin.
För relevant bakgrundsforskning hänvisar vi till våra tidigare publikationer: doi.org/10.1038/s41467-025-55954-3 and doi.org/10.1002/ente.201402201 and doi.org/10.1038/s41467-021-24761-x
Varför söka?
Innovativ forskning: Bidra till banbrytande forskning som syftar till att revolutionera tillverkning och användning av ljusemitterande komponenter.
Professionell utveckling: Tillgång till, och utbildning i användning av, toppmoderna experimenttekniker, finansiering för konferenser, samt goda möjligheter till professionell utveckling.
Samarbetsmiljö: Forskning i ett dynamiskt och supportande team med aktiva samarbeten med ledande forskargrupper inom akademi samt direkt koppling till industrin.
Livskvalitet: Njut av Umeås levande kulturliv och upplev dess storslagna natur, vackra vintrar och magiska norrsken.
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Erhållen doktorsexamen bör vara inom materialvetenskap, organisk eller tryckt elektronik, experimentell fysik, kemi, elektroteknik, eller ett relaterat ämne.
Ytterligare krav
Dokumenterad erfarenhet av ljusemitterande komponenter, såsom OLEDs eller LECs.
Dokumenterad erfarenhet av användning och/eller utveckling av lösningsprocessbara ljusemitterande material för integrering i ljusemitterande komponenter.
Dokumenterade forskningsmeriter, inklusive vetenskapliga publikationer samt internationellt akademiskt och/eller industriellt samarbete.
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Anställningsvillkor
Heltid, tidsbegränsad anställning i två (2) år. Anställningen planeras att starta den 1 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Din ansökan ska vara skriven på engelska (föredras) eller svenska och lämnas in som PDF-filer. Ansökan ska skickas in via vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Du loggar in i Varbi och skickar in din ansökan via knappen längst ned på denna sida.
Obligatoriska dokument:
Curriculum vitae (CV), inklusive fullständig publikationslista med DOI:er.
Personligt brev (1-3 sidor) där du beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen samt motivering till ansökan och framtida karriärmål.
Elektronisk kopia av din doktorsavhandling.
Vidimerade kopior av examensbevis, betyg och andra relevanta intyg.
Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till två forskare som är villiga att agera referenser.
Sista ansökningsdag är 28 februari 2026.
Kontakt
Vid frågor, kontakta Prof. Ludvig Edman (email: ludvig.edman@umu.se
) eller
Dr. Erik Zäll (email: erik.zall@umu.se
).
Ersättning
