Postdoktor (2 år) inom fysikinformerad autonom styrning
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
bedriver stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, teoretisk fysik och beräkningsfysik. Forskargruppen "Digital fysik" (www.digitalphysics.se) utvecklar metoder för fysikalisk AI och fysikbaserad simulering av komplexa mekaniska system.
Nu söker vi en postdoktoral forskare som ska arbeta i ett projekt som syftar till fysikinformerad autonom styrning av maskiner i utmanande terräng. Postdoktorsanställningen gäller för två år. Startdatum är 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 1 maj, 2026.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Det övergripande projektmålet är kunskap, modeller och algoritmer för fysikinformerad autonom styrning av tunga arbetsmaskiner i terräng som är ojämn och deformerbar. De specifika projektuppgifterna innefattar grundläggande studier av fysikinformerad styrning av mobila manipulatorer, datainsamling från verkliga och simulerade maskiner, samt modellutveckling och testning i simulatormiljö. Projektet erbjuder nära samarbete med internationellt ledande utvecklare av maskiner, simulatorer och fysikaliska AI-lösningar.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Den doktorsexamen som krävs ska vara inom ett naturvetenskapligt eller ingenjörsvetenskapligt ämnesområde.
En kvalificerad kandidat ska även kunna uppvisa:
1. Mycket god skriftlig och muntlig engelska,
2. Dokumenterad erfarenhet av modellering och simulering samt
3. Självständighet, kreativitet och mycket god samarbetsförmåga.
Särskilt meriterande är dokumenterad expertis inom;
1. Modellering och simulering av fysikaliska system,
2. Djupinlärning med tillämpningar inom robotik, i synnerhet fältrobotik
3. Styrning och rörelseplanering av mekatroniska system.Så ansöker du
En fullständig ansökan ska innehålla;
1. Ett personligt brev med en sammanfattning av forskningsintressen och motivation (max. 1 sida).
2. Curriculum Vitae (CV) inklusive publikationslista.
3. En elektronisk kopia av doktorsavhandlingen.
4. Bestyrkta kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examina.
5. Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
6. Andra relevanta handlingar.
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är
1 maj 2026.
Mer information
För ytterligare information, kontakta projektets huvudansvarige forskare (Principal Investigator), universitetslektor Martin Servin, martin.servin@umu.se
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Kontakt
