Postdoktor, 2 år, inom encellstranskriptomik av mikroorganismer
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2025-12-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor för ett projekt inom encellstranskriptomik av mikroorganismer.
Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 Mars 2026, eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Mikroorganismers heterogenitet har länge varit erkänd, men att hantera biologisk variation på enskilda bakterienivå utgör än idag en betydande utmaning. Vi strävar efter att utveckla en effektiv och kostnadseffektiv plattform för transkriptionell profilering av enskilda mikroorganismer med ultrahög genomströmning. Vi kommer att tillämpa den för att undersöka de biologiska mekanismer som driver infektion, patogenes och antibiotikaresistens.
Detta projekt utgår från antagandet att fenotypisk output och biologiska funktioner hos heterogena mikrobiella populationer kan förstås bättre genom att utföra transkriptionell profilering på encellsnivå. För att uppnå detta behöver vi dock nya tekniker som kan dissekera populationers komplexa struktur i encellskomponenter som kan studeras individuellt och kollektivt. För att uppnå detta kommer vi att tillämpa nya verktyg baserade på semipermeabla kapslar, inklusive olika analytiska och biokemiska metoder, molekylär streckkodning, sekvensering och högdimensionell dataanalys.
Projektet kommer att genomföras i samarbete med andra grupper vid institutionen för molekylärbiologi, vilket ger utmärkta möjligheter för potentiella kandidater att utöka det professionella nätverket och förvärva användbara tvärvetenskapliga färdigheter och egenskaper.
Mer information lämnas av:
Linas Mazutis
Gästprofessor
Institutionen för molekylärbiologilinas.mazutis@umu.sePubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vi söker dig med doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom i biokemi, molekylärbiologi, bioteknik, biofysik eller motsvarande.
Ytterligare krav
Detta är ett utmanande men mycket effektfullt projekt. Därför förväntas kandidaten ha en grundlig metodologisk utbildning inom molekylärbiologi eller biokemi, eller andra relevanta områden. Vidare krävs utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av molekylär kloning, nukleinsyraanalys, god förståelse för DNA-bearbetningsenzymer och scRNA-Seq-protokoll. Övrig information
Vidare kommer projektet att genomföras i samarbete med andra forskare vid institutionen för molekylärbiologi, så kandidaten ska vara samarbetsvillig och proaktiv. Kandidater som kan tillämpa problemlösningsmetoder, planera och genomföra experiment korrekt, och göra framsteg på eget initiativ är mycket välkomna.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att du kommunicerar effektivt över olikheter, visar samarbetsvilja och förmåga att samarbeta. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, samt visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, samt främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för både dig själv och andra.Så ansöker du
Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 15 januari 2026. En fullständig ansökan ska innehålla:
- Personligt brev där du beskriver ditt intresse för anställningen,
- CV med publikationslista,
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa,
- Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.
Mer information
För mer information om institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår websida https://www.umu.se/molbiol
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1515-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Linas Mazutis, Gästprofessor linas.mazutis@umu.se Jobbnummer
9641983