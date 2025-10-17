Postdoktor (2 år) inom "Embodied-AI och människa-robot-interaktion"
2025-10-17
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för datavetenskap söker en postdoktor inom "Embodied-AI och människa-robot-interaktion" inom WASP-projektet, lett av docent Zoe Falomir.
Tjänsten är på heltid under två år med start våren 2026, eller enligt överenskommelse.
Institutionen för datavetenskap
Läs mer om institutionen på: https://www.umu.se/en/department-of-computing-science/.
Du kommer att forska i samarbete med universitetslektor Zoe Falomir.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Detta projekt föreslår implementeringen av en kognitiv agent förkroppsligad i en humanoid robot som ska samarbeta med en mänsklig partner eller med en annan humanoid robot för att lösa ett rumsligt problem (t.ex. 3D-pussel, vika ett papper). Arbetsuppgifterna inkluderar: (i) scenförståelse: identifiering av objekt och relationer mellan objekt, samt användning av dessa relationer för att dra slutsatser om ny kunskap (dvs. resonemang); (ii) utforska objektens användningsmöjligheter, lära sig konsekvenserna av de utförda handlingarna och berika kunskapsbasen (dvs. lärande genom interaktion); (iii) fråga kunskapsbasen om vad som var användbart tidigare för att förutsäga handlingar som kan vara användbara i nuet, testa dem och uppdatera dess kunskapsbas (dvs. uppdatera lärande). Du kommer även att skriva vetenskapliga artiklar och kommunicera våra forskningsframsteg på konferenser. Metoder: Programmering av en humanoid plattform med hjälp av ROS2-paket, lösa SLAM, använda imitationsinlärning algoritmer för att lära sig pick-and-place-åtgärder, designa HRI-experiment med användare, utvärdera data och dela kod och riktmärken i öppna arkiv.
Denna postdoktoranställning finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Läs mer: https://wasp-sweden.org/
Den pågående samhällsomvandlingen och de stora gröna investeringarna i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet är det centralt att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i förändring. Vi är också stolta över att erbjuda utbildning som möjliggör snabb och hållbar regional utveckling.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Krav för behörighet:
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Övriga kvalifikationer:
Dokumenterad expertis inom följande intresseområden är ett krav:
Doktorand och forskningserfarenhet inom robotik, specifikt programmering av humanoida plattformar;
Erfarenhet av programmering i ROS2;
Kunskap om människa-robot-interaktion (Bartneck, J., Belpaeme, T., Eissel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Sabanovic, S. (2024). Interaktion mellan människa och robot - en introduktion Cambridge: Cambridge University Press.)
Det är mycket meriterande om du även har:
Publikationer i konferenser som ICRA, IROS, HRI eller liknande
Erfarenhet av kognitiv robotik och kognitiva arkitekturer (D. Vernon, Artificial Cognitive Systems, MIT Press (2014))
Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och kritiskt tänkande, god förmåga att lösa problem, intresse för tvärvetenskaplig forskning, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder. Arbetsspråket i gruppen (och på institutionen) kommer att vara engelska.Så ansöker du
En fullständig ansökan bör innehålla:
Följebrev som beskriver dina forskningsintressen, projektidéer och kontaktinformation.
Curriculum vitae (CV) med publikationslista inklusive DOI-länkar,
Bekräftad kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som klargör när doktorsexamen förväntas erhållas,
Verifierade kopior av andra examensbevis, lista över genomförda akademiska kurser och betyg,
Kopia av doktorsavhandling och upp till 5 relevanta artiklar,
Andra dokument som sökanden vill åberopa.
Kontaktuppgifter till två personer som är villiga att agera referenser.
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på denna sida. Sista ansökningsdag är den 30 november 2025.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
