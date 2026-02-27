Postdoktor - Trädrot-markekologi
2026-02-27
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vi söker en motiverad person med stort intresse för träd-markekologi.
Om jobbet
Intensivt skogsbruk som domineras av en enda art, såsom rödgran i Sverige, kan förändra ekosystemets funktion och motståndskraft mot extrema klimatförhållanden. Ökad torka förväntas påverka hur träd fördelar kol under marken, vilket påverkar både rotaktiviteten och den fysiologiska prestandan ovan mark. Samordningen mellan rotprocesser och kronans reaktioner hos olika trädslag är dock fortfarande dåligt förstådd. Detta projekt undersöker artspecifik koppling mellan rot och skott under torka. Fokus ligger på hur rotutsöndring, rotmetabolism och markinteraktioner relaterar till trädens vattenbalans, tillväxtrespons och återhämtning efter torka. Genom att koppla samman processer i rhizosfären med hela trädets prestanda i både kontrollerade experiment och mogna skogsbestånd syftar projektet till att förstå hur mekanismerna under marken påverkar beståndets funktion och stödja klimatanpassad skogsförvaltning.
Som postdoktor kommer du att kombinera fältmätningar i skogsbestånd med kontrollerade experiment och kvantitativ ekologisk analys. Arbetet omfattar planering och genomförande av experiment, analys av ekologiska data, publicering av vetenskapliga artiklar och bidrag till framtida forskningsförslag. Undervisning och handledning kan förekomma beroende på intresse.
Din bakgrund
Vid anställningstillfället ska den sökande ha:
• Doktorsexamen i skogsbruk, ekologi, miljövetenskap eller motsvarande
• Goda kunskaper om interaktioner mellan jord och träd
• Erfarenhet av ekologisk dataanalys/modellering i R och/eller annan programvara
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Körkort kategori B
Följande kvalifikationer är meriterande:
• Erfarenhet av att utforma och genomföra replikerade fältförsök i skogsekosystem
• Erfarenhet av att arbeta med gränssnittet mellan växt- och markprocesser
• Kunskap om skogsskötselåtgärder, beståndsstruktur eller skogsbrukets effekter på ekologiska processer
• Erfarenhet av att analysera hierarkiska data med hjälp av multivariata metoder i R
• Erfarenhet av egenskapsbaserad ekologi eller jämförande artmetoder
• Förmåga att kommunicera forskning till både akademiska och tillämpade målgrupper
• Erfarenhet av fysiologiska mätningar på träd.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att ta initiativ och självständigt arbete.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap | slu.se
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-04-15 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-16.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Researcher
