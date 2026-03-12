Postdoktor - genetik inriktad mot akvakultur
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Röding är en viktig art för svenskt vattenbruk med stor potential för ytterligare expansion. Den mycket varierande reproduktionsframgången i fångenskap är en stor flaskhals för industrins expansion. Särskilt kvarstår en betydande kunskapslucka gällande genetiken som styr manlig fertilitet. Under de senaste åren har vår grupp registrerat proxies för hanlig fertilitet med hjälp av datorstödd analys av spermier på över 1 000 hanar från det nationella svenska avelsprogrammet. En tvåårig postdoktorstjänst är tillgänglig för att undersöka de underliggande genetiska faktorerna för hanlig fertilitet hos röding.
Om jobbet
Arbetet i projektet innefattar följande arbetsuppgifter:
• DNA-extraktion och optimering av befintliga protokoll
• Förberedelse av bibliotek för storskalig sekvensering
• Bioinformatiska och genetiska analyser
• Presentera huvudsakliga resultat på nationella och internationella konferenser
• Skriva vetenskapliga artiklar
• Bidra till evenemang för allmänhetens engagemang och/eller kunskapsutbyte för att öka medvetenheten om forskningsresultat bland allmänheten.
Kvalifikationer
• Doktorsexamen i genetik, bioinformatik eller liknande
• Erfarenhet av bioinformatiska analyser
• Erfarenhet av molekylärbiologiskt laborativa metoder
• Gedigen förståelse för avelsteori
• Förmåga att kommunicera komplexa koncept effektivt både muntligt och skriftligt på engelska
Meriterande:
• Framställning av bibliotek för storskalig sekvensering
• Erfarenhet av att arbeta med data från storskalig sekvensering
• Erfarenhet av genomtäckande associationsstudier
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Om företaget
Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning, forskning och forskarstudier inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, avel och genetik, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sports- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till hela djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala, Ultuna
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-31.
I ansökan bifogas:
• CV på engelska
• Beskrivning av vetenskapliga intressen och motivering för att söka denna tjänst, på engelska (1 sida)
