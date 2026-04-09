Postdoktor - biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Vi söker en motiverad postdoktor som är intresserad av att utvärdera hur man kan förbättra hållbarheten på mjölkgårdar så att biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas. Du kommer att ingå i en stark internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö som arbetar med tillämpad agroekologisk forskning.
Om jobbet
Mjölkgårdar kan bidra till men också hota biologisk mångfald och ekosystemtjänster beroende på hur de brukas. DairyPathS är ett tvärvetenskapligt, europeiskt projekt som syftar till att utvärdera hur olika agroekologiska anpassningar som tex ändrat betestryck, justerad gödselhantering eller utökad lokal foderproduktion påverkar olika hållbarhetsaspekter inom mjölkproduktionssystem. Postdoktorn kommer att utvärdera hur olika förändringsscenarier påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster på mjölkgårdar i olika europeiska regioner. Postdoktorn förväntas genomföra kunskapssammanställningar av hur agroekologiska åtgärder påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt av existerande verktyg för att modellera sådana effekter. I samarbete med projektpartners kommer postdoktorn utvärdera hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan integreras i befintliga socioekonomiska och agronomiska modeller, samt med hjälp av existerande modeller analysera utvalda ekosystemtjänster (tex biologisk bekämpning och pollinering) på landskapsnivå. Postdoktorn kommer även vara involverad i samarbete med intressenter inom ett lokalt living lab där olika scenarier kommer att samskapas och analyseras. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (Tyskland), Inrae (Frankrike), University of Milan och Eurac Research (Italien), Ruralis (Norge), Universitat Politechnica de Valencia (Spanien) och Århus University, (Danmark).
Din bakgrund
Vi söker en person som aktivt strävar efter en akademisk karriär. Du ska ha dokumenterad forskningserfarenhet och ett intresse för forskningsområdet. Tjänsten kräver en doktorsexamen i ekologi, miljövetenskap, agronomi eller motsvarande ämne. Du ska ha dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att generera och publicera resultat i internationella tidskrifter med peer review. Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på akademisk nivå i engelska krävs. Erfarenheter av att modellera biologisk mångfald och ekosystemtjänster, GIS, inter- och transdisciplinärt samarbete, och kvantitativ kunskapssammanställning (meta-analys) är meriterande, liksom kunskaper i svenska.
Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekologi, som är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Postdoktorn kommer ansluta till en dynamisk internationell och tvärvetenskaplig forskarmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk med fokus på hållbart jordbruk. På Ekologicentrum bedriver vi forskning för ett hållbart jordbruk, skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald. Lösningar söks som kommer producera tillräckligt med mat hållbart, mildra klimatförändringar, bevara hotade arter samt stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Aktiv disseminering, utåtriktad verksamhet och täta kontakter med intressenter i samhället är viktiga aktiviteter. Utifrån omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten bygger vi forskning och kommunikation som driver ekologi som vetenskap framåt och främjar hållbart jordbruk.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Postdoktor. Tidsbegränsad anställning 24 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.Tillträde
Juli 2026, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urvalet bland sökanden baseras på den skriftliga ansökan och intervjuer. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
1) en beskrivning av akademiska intressen och varför den sökande intresserar sig för just denna tjänst, med en specifikation av sökandens expertis inom forskningsområdet (max 5000 tecken inklusive mellanslag)
2) Curriculum Vitae inklusive en komplett publikationslista som är uppdelad i fackgranskade och icke-fackgranskade publikationer
3) kontaktinformation till två professionella referenspersoner
4) kopior av examensbevis och betyg från grund- och forskarutbildning på högskolenivå.
Beskrivningen ska särskilt belysa dina nuvarande forskningsintressen, din expertis och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten. Särskild vikt kommer att läggas på din skriftliga motivering som beskriver dina nuvarande forskningsintressen samt kompetenser och intresse inom forskningsområdet. Vi lägger även vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-30.
