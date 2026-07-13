Postdoctoral researcher to cardiovascular research in Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-07-13
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Are you driven by scientific curiosity and by a desire to make a difference? Do you want to contribute to science that will better the health of people?
The Cardiovascular Research Translational Studies Group offers a unique translational research environment, where analyses of one of the world's largest atherosclerotic biobanks are combined with mechanistic in vitro studies.
We encourage a creative and open environment where all co-workers collaborate.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
We are now looking for an experienced researcher for a one-year postdoc-position. The main focus of the position is studies regarding vascular pathology underlying atherosclerotic complications.
As a postdoctoral researcher you primarily work with computational analyses including genotyping, transcriptomics, proteomics, histological and follow-up analyses. Kvalifikationer
We are looking for an independent researcher with great interest in vascular biology. With solid focus and a constructive mindset, you contribute with ideas of your own as well as being open to new ideas. You are also a team player who likes to collaborate with others.
Required techniques and skills for the position;
• Flow cytometry and in particular extensive experience in immune cell characterization.
• RNA sequencing analyses, including single cell RNA sequencing and spatial transcriptomics
• Histology/immunohistochemistry
• Strong knowledge in computational data science, with a particular focus on the analysis of large-scale biomedical and multi-omics datasets.
• Working independently with supervised and unsupervised learning approaches, including gradient boosting, random forests, k-nearest neighbors, feature selection techniques, and other advanced analytical frameworks.
• Hands-on experience with large language models, AI agents, and agent-based workflows.
A PhD in a relevant field, along with strong knowledge of atherosclerosis and cardiovascular disease, is required. Extensive experience in computational analyses of cells and tissues, as well as the analysis of large-scale biomedical datasets, is essential. The ability to confidently write and discuss science in English is required. Experience from international cardiovascular or immunology research environments is considered a strong merit.
We look forward to your application!
Please note: This vacancy is published in both Swedish and English and is linked to a main job advertisement. You may therefore be redirected to the main advertisement when submitting your application.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Andreas Edsfeldt, for questions about the position. Andreas.edsfeldt@med.lu.se 076-351 95 16 Jobbnummer
10001884