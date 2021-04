Post-Doc till Hydrologiska forskningsenheten - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu - Geologjobb i Norrköping

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Geologjobb / Norrköping2021-04-09Är du en kreativ problemlösare som ser möjligheter? Är du analytisk, noggrann, lojal och kan leverera resultat i tid med tillfredsställande kvalitet? Ansök redan idag!Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla vatten- och klimattjänster från prognos- och scenarieverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 30 medarbetare från 14 länder.Vi söker nu en motiverad medarbetare med erfarenhet av hydrologi, för att leda vetenskapliga undersökningar främst i ett nytt projekt. Projektet fokuserar på detektering, orsakssamband och tillskrivning av extrema hydrologiska händelser med användning av toppmodern artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML-verktyg). Medarbetaren kommer även ingå i projektgrupper och bidra till att utveckla våra vatten- och klimattjänster samt pågående projekt med internationellt samarbete i Europa och globalt. I arbetet ingår programmering, experiment, vetenskaplig analys och publicering i vetenskapliga tidskrifter.Anställningen är tidsbegränsad till 2 år med start i augusti 2021 (eller så fort som möjligt efter det) med 100% tjänstgöring och placering i Norrköping.2021-04-09Vi söker dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som i en teammiljö. Du har högskoleutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämne samt en djupgående förståelse för hydrologiska processer på avrinningsskala och landskapsnivå. Du har kompetens i programmering kopplat till vatten- och klimatforskning, statistisk programmering samt goda kunskaper i R, Python och/eller Matlab. Erfarenhet av AI/ML-metoder och applikationer är meriterande. Även erfarenhet av hydrologisk modellering, hydro-meteorologisk prognos och postprocesser vid olika tidsskalor, d.v.s. kort till medellång, under säsong, säsong och dekadal är meriterande. Du har en dokumenterad kontinuerlig produktion av vetenskapliga artiklar och erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder, i rutnät och på annat sätt i olika format (NetCDF, RDATA) för forskning såväl som andra applikationer (t.ex. prognoser och klimatpåverkan). Har du tidigare arbetat i Linux-miljön är detta meriterande.Du kommer att använda AI/ML-metoder för att förbättra befintliga klimattjänster och deras hydrologiska produkter, samtidigt som du tar itu med vatten-energi-livsmedel nexus i både lokal och europeisk skala. För detta kommer E-HYPE-hydrologiska modellen att drivas av toppmoderna observationer, omanalyser, säsongsprognoser och klimatprognoser; med särskilt fokus på datamängder som finns tillgängliga i Copernicus Climate Change Service (C3S) via Climate Data Store (CDS) plattformen. Euro-CORDEX- och CMIP5 / 6-datauppsättningar med hög upplösning kommer att skräddarsys (nedskalas och biasjusteras) för konsekvensbedömningar (hydrologisk översvämning och torka). Ditt forskningsarbete kommer att stärka våra kunskaper inom AI/ML och deras potential i klimattjänster för att uppnå tillförlitliga förutsägelser.Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och engelska är ett krav. Vi ser att du har svenska som arbetsspråk inom ett år. Vi värdesätter att du har vana att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Väl utvecklade professionella nätverk internationellt är meriterande. Arbetstillstånd för att jobba i Sverige (detta är standard för EU-medborgare) är meriterande.Vill du ha veta mer?För mer information kontakta gärna gruppchef Bode Gbobaniyi eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för ST, Thomas Bosshard och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 80 00 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 2 maj 2021.SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Vill du ha veta mer?För mer information kontakta gärna gruppchef Bode Gbobaniyi eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för ST, Thomas Bosshard och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 80 00 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 2 maj 2021.SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.