Post- och Godsvaktmästare till Solna Strand
Coor Service Management AB / Lagerjobb / Solna Visa alla lagerjobb i Solna
2025-11-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Gillar du att hugga i och trivs med ett fysiskt jobb där du får ta ansvar?
Vi söker dig som är pålitlig, driven och inte rädd för att ta i där det behövs! I rollen som vaktmästare i vår godsmottagning blir du en viktig del av ett team där laganda, struktur och arbetsglädje står i fokus. Här jobbar du med att ta emot leveranser, lyfta tungt och se till att allt kommer på rätt plats - snabbt och noggrant.
Vilka är vi?
Coor är en stabil arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär med en balans i vardagslivet. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du få arbeta med?
Du kommer att vara Coors ansikte utåt mot vår kund i Solna Strand och säkerställa en bra arbetsmiljö med ordning och reda samt förenkla kundens arbetsdag genom att se behov och att åtgärda problem innan de uppstår.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Mottagning och utskick av post/gods
- Hantering av felanmälningar hos kund
- Avfallshantering
- Diverse kontorsnära uppgifter (ex följa upp felanmälningar, inventeringar, möbelhantering och enklare vaktmästaruppgifter)
Vem är du?
Du trivs med kundkontakt, är flexibel och levererar service i stjärnklass. Du är noggrann, ordningsam och en pålitlig lagspelare. Du är snabb med att förstå behov och att åtgärda dessa samt att du är mycket bekväm med datorer. Tillsammans vill vi skapa en dynamisk arbetsplats där arbetsglädje och teamanda är i fokus. Du har en allsidig händighet som gör att du kan utföra enklare reparationer och underhåll av lokaler. Du kan arbeta både självständigt och i ett team. Du har en god stresstålighet och tålamod samt kan hantera många uppgifter samtidigt och lösa oväntade problem.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet från en liknande roll inom serviceyrke som t.ex. kontorsvaktmästare eller godsmottagare
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt god kommunikativ förmåga
- God fysik då arbetet innebär fysisk belastning
- B-körkort
- Truckkörkort (A+B)
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-11-09Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: 7:30-16:30
- Startdatum: Snarast (men säkerhetsprövningen tar ca 2 månader och anställning kan ej ske innan den är klar)
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Emma Lindberg, 072-7234801
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Sverige Jobbnummer
9595589