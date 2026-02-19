Positiva och engagerade grönyteskötare sökes i Malmö!
2026-02-19
Gillar du att arbeta utomhus och har erfarenhet av trädgårdsskötsel i bostadsområden eller liknade? Söker du en ny arbetsplats för säsongen 2026?
Vi är i full gång med rekryteringen till Monticos "Green Team" i Skåne. Vill du vara med? Skicka in din ansökan idag!
Våra kunder sköter utemiljöerna för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Malmö. De har gott rykte och lång erfarenhet i branschen.
Du utgår från kundens etablering varje dag och är en del av teamet som samverkar för att uppnå bästa resultat. Även om du är anställd som konsult arbetar du hos samma företag under hela säsongen.
Anställning: Heltid, 6 månader med stor chans till förlängning (via Montico uthyrd till kund)
Arbetstider: Måndag - fredag, 07.00 - 16.00
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: mars 2026
Vi lägger stor vikt vid positiv inställning, personligt engagemang samt respektfullt bemötande.
Krav för att gå vidare i rekryteringsprocessen:
Körkort B manuell växellåda
Kunna kommunicera och läsa på svenska
God fysik
Erfarenhet och utbildning inom trädgård är mycket meriterande. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter som krävs för att utemiljön i bostadsområdena ska vara vacker och trivsam för boende och besökande. Det innebär skötsel av planteringar, samt häckklippning och lövblåsning. Beskärning och plantering kan också förekomma.
Vi söker dig som
• Har positivitet, driv och passion för jobbet
• Trivs med effektivt och fysiskt utomhusarbete
• God social förmåga för samarbete och bemötande
• Har erfarenhet av liknande arbete
Varmt välkommen med din ansökan! Vi gör intervjuer och kundpresentationer löpande. Ersättning
