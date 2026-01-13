Positiv tandsköterska sökes!

Famili Properties AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-13


Family Dental Care och Family Dental Care Specialistkliniken är två fräscha tandläkarkliniker vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen.
Vi söker dig som är flexibel, tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Ett stort intresse för att erbjuda personlig service är nödvändigt. Din positiva attityd bidrar till vår goda stämning på mottagningen. Du tycker att det är roligt med service och att medverka i mottagningens utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker särskilt efter dig som kännetecknas av våra värderingar 'Nyfiken, Omtänksam och Tillgänglig'.
Du arbetar tillsammans med tandläkarna där du assisterar och hjälper till i behandlingsrummet vid undersökningar och övriga behandlingar. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att rengöra och sterilisera instrument samt ansvara för att arbetsmaterial och instrument finns tillgängligt för tandläkaren.
Vi önskar även att man är öppen för att kunna sitta i receptionen vid behov.
Vi ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: anna@familydentalcare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Famili Properties AB (org.nr 556842-4179), http://www.familydental.se
Franzéngatan 67 (visa karta)
112 15  STOCKHOLM

Arbetsplats
Famili Dental Care AB

Jobbnummer
9680706

