Positiv pojke söker assistent
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
Vi söker nu en personlig assistent till en positiv 15-årig pojke i Linköping. Pojken har en intellektuell funktionsnedsättning och autism. Han gillar exempelvis att åka bil, gå promenader i skogen, gunga och se på film.
Dina arbetsuppgifter är att hjälpa pojken med ADL och stötta i kommunikationen samt att vara ett stöd för honom i olika aktiviteter. Inga tunga lyft förekommer.
Just nu söker vi en assistent som kan arbeta timmar vid behov ca 1-3 pass i veckan (vardag och helg). På vardagarna är arbetspassen mellan 16.40 - 19.40. På helgerna kan tiderna vara mer flexibla och anpassas i samråd med föräldrarna. Om du matchar väl med vår kund finns det goda förutsättningar för mer arbete i sommar. I tjänsten kan det förekomma resor så därför är körkort och tillgång till egen bil en förutsättning.
För att kunna förstå vår kunds behov behöver du behärska svenska språket.
Registerutdrag:
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav eftersom pojken är minderårig. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från Polisen med hjälp av Bank-ID, på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om företaget
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns framförallt i Östergötland.
På Björkö Assistans är det alltid brukarens livskvalité och behov som står i centrum, men vi värnar även om att vara en attraktiv och god arbetsgivare.
Om anställningsvillkoren:
Du kommer att vara anställd i Björkö Assistans AB, där din anställning är knuten till brukaren.
Vi följer Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för Personlig assistans (bransch G).
Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se
