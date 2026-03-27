Poseidon söker vikarierande upphandlare
Vikariat: Vi söker en samhällsintresserad upphandlare till vårt team
Vill du arbeta med att driva upphandlingar på Poseidon under ett år? Trivs du med att leda projekt och samarbeta med både beställare och leverantörer? Vi söker en vikarierande upphandlare som vill bidra till effektiva, hållbara och strategiska upphandlingar som gör skillnad både för vår organisation och samhället i stort.
Som upphandlare hos oss blir du del av ett engagerat och samarbetsinriktat team. Du får ett varierat uppdrag där du självständigt leder hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till färdigt avtal. Du arbetar främst med entreprenadupphandlingar och ramavtal inom fastighetsområdet, men även andra typer av upphandlingar förekommer. Du stöttar våra beställare med förnyade konkurrensutsättningar och arbetar tillsammans med övriga verksamheten med uppföljning av avtal, avtalsefterlevnad och leverantörssamarbeten. Dessutom blir du en betydelsefull rådgivare till våra beställare och chefer, och bidrar till att höja kompetensen inom upphandling i hela verksamheten.
Effektiva, hållbara och strategiska upphandlingar
Poseidons upphandlingsenhet har även en viktig roll i att utveckla och förvalta rutiner, mallar och anvisningar kopplat till inköpsprocessen. Här blir du delaktig i detta förbättringsarbete. Teamet genomför även utbildningar inom upphandlingsfrågor för verksamheten, där du har möjlighet att bidra.
Hos oss blir du en del av vårt team med fyra upphandlare, en upphandlingsstrateg och en upphandlingschef - med kontor i Gamlestaden. För oss står samarbete, ansvar och drivkraft i fokus. Vi har ett nära samarbete inom enheten samt med övriga bolag i Framtidenkoncernen och Inköps- och upphandlingsförvaltningen. Det ger dig ett brett kontaktnät och stor variation i arbetsuppgifterna.
Kunnig, schysst och lyssnande kollega
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom exempelvis upphandling, ekonomi, juridik eller annat relevant område. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha god kunskap om upphandlingslagstiftningen, men det går bra att vara ny till yrket. Personlig lämplighet och förmåga att snabbt komma in i rollen och gruppen kommer att väga tungt i denna rekrytering.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att självständigt driva upphandlingsprojekt enligt LOU. Det är även meriterande om du har erfarenhet av entreprenadupphandling och/eller upphandling inom fastighetsområdet och är förtrogen med tillhörande regelverk och allmänna bestämmelser såsom AB04, ABT06, ABK09 och AFF.
För att trivas och leverera i rollen behöver du vara analytisk och snabbt kunna identifiera kärnan i komplexa frågeställningar, samt föreslå genomtänkta lösningar. Du arbetar strukturerat, planerar och organiserar dina uppgifter på ett effektivt sätt och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet inom givna tidsramar.
Som person är du ansvarsfull, nyfiken och proaktiv. Du tar initiativ, följer upp och ser till att saker blir gjorda - alltid med kvalitet och helhetsperspektiv. Liksom övriga i teamet tar du ansvar för både dina egna arbetsuppgifter och bidrar aktivt till att gruppen når sina gemensamma mål och fokuserar på resultat som gagnar verksamheten och de vi är till för.
Vi vill dessutom att du, genom ett respektfullt och lyssnande förhållningssätt, ihop med ditt team bidrar till en positiv arbetsmiljö där det gemensamma uppdraget står i centrum. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi bygger plats för dig!
Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad till 11 månader med möjlighet till förlängning. Start i maj 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen för slutkandidat kommer att ske genom bakgrundskontroll.Om företaget
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 29 000 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt, nära våra hyresgäster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Tove Sjöberg, upphandlingschef 031-3321051 Jobbnummer
9822677