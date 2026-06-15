Poseidon söker husvärd till distrikt Centrum
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2026-06-15
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Är du fastighetstekniker eller fastighetsskötare idag? Gillar du varierande uppgifter, trivs med att ta ansvar och vill göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi en schysst, handlingskraftig och händig husvärd till våra boende i distrikt Centrum.
Som husvärd ansvarar du för drift och skötsel av hyresgästernas lägenheter, och det är dig de vänder sig till i frågor som rör service, trygghet och trivsel. Du är en praktisk, serviceorienterad doer som lockas av att arbeta självständigt och med hyresgästen i fokus, i ett av lagen på stadens största bostadsbolag.
Du startar varje morgon på kontoret för att sedan åka ut till fastigheterna. Där säkerställer du att det är rent, snyggt och välfungerande i och omkring våra fastigheter samt åtgärdar serviceanmälningar från hyresgästerna. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att underlätta hyresgästernas vardag genom att vara en del av lösningen.
Regelbunden tillsyn av fastigheterna är en annan viktig del i arbetet. Du åtgärdar sådant som upptäcks och verkar för trygghet samt nolltolerans mot otrygghet i våra områden. Övriga arbetsuppgifter är lägenhetsbesiktningar, inköp av material och sakgranskning av fakturor. Du ansvarar för flera fastigheter med lägenheter, även kommersiella lokaler kan förekomma.
Rollen är bred, med varierande arbetsuppgifter och stor frihet under ansvar. Det som genomsyrar jobbet är en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning där lagarbete och hyresgästens trivsel står i fokus. Målsättningen är att våra lägenheter ska förvaltas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, i nära dialog med hyresgästen.
Schysst, händig, handlingskraftig och lyssnande med samhällsintresse
Husvärden är vårt ansikte utåt och därför är det viktigt att du tycker om att jobba med människor. Du har ett socialt engagemang, är tydlig och trevlig i din kommunikation och förstår vikten av återkoppling till både hyresgäster och leverantörer.
Förutom gymnasiekompetens vill vi att du har dokumenterad utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom fastighetsteknik, fastighetsskötsel, hantverksyrken eller likvärdigt område. Vi förutsätter att du har B-körkort.
Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Hos oss får du vara med och utvecklas och göra skillnad för vår stad Göteborg. Vi bygger plats för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostadsaktiebolaget Poseidon
(org.nr 556120-3398), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Fastighetsförvaltare Centrum
Johan Wistrand 031-3321153 Jobbnummer
9964712