Poseidon söker handledare till sociala aktiviteter
2025-12-16
Vi söker handledare som bidrar till meningsfulla aktiviteter för våra hyresgäster i sommar!
Har du hört talas om oss på Poseidon?
Vi är ett fastighetsbolag som jobbar hårt för att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för alla våra hyresgäster: från barn och ungdomar, till äldre.
Under sommaren söker vi handledare som kan inspirera och leda våra sommarjobbande gymnasieungdomar, i deras planering och utförande av olika sociala aktiviteter för hyresgästerna.
Vi på Poseidon jobbar för att erbjuda trygga boendemiljöer i Göteborg, så att våra hyresgäster har möjlighet att både växa och trivas. En del av det är att vi erbjuder sommarjobb för ett 400-tal ungdomar varje sommar. Och det är där du kommer in i bilden som handledare och samordnare för grupper med ungdomar, som under några veckor hos oss ska utveckla kreativa och meningsfulla aktiviteter för hyresgästerna. Arbetstiden är i slutet av maj till slutet av augusti, eller enligt överenskommelse med distriktet.
En trygg ledare för gymnasieungdomar i vårt sociala team
Som handledare för sociala aktiviteter, blir du en central del av vårt sociala team med huvudsakliga arbetsuppgiften att ihop med grupper på några gymnasieungdomar åt gången skapa en trygg och meningsfull sommar för våra hyresgäster. Till hjälp har du stöd av en samordnare som följer upp genomförandet av arbetet. Förutom dina uppgifter att samordna och leda, arbetar du operativt och visar vägen med din egen arbetsinsats.
Du uppskattar också att arbeta konstruktivt för en god arbets- och boendemiljö. Tillsammans med övriga sommarjobbare i ledande roller går du en inledande grundutbildning i våldsprevention och vårt trygghetskoncept Våga bry dig. Sommarjobbarna får sedan en civilkurageutbildning och peppas av er handledare att hälsa, våga agera om någon far illa och att jobba utifrån våra gemensamma värderingar: som schyssta, handlingskraftiga och lyssnande lagspelare.
Dina ansvarsområden:
- - Ansvara och fördela arbetet för gymnasieungdomarna i gruppen
- - Inspirera, handleda och samordna ungdomarna i att utveckla kreativa och meningsfulla sociala aktiviteter
- - Skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla ungdomar får möjlighet att uttrycka sina idéer och känna sig hörda, och leverera
- - Peppa ungdomarna att hälsa, våga agera för den som verkar fara illa och jobba som schyssta, handlingskraftiga och lyssnande lagspelare
- - Fungera som en länk mellan ungdomarna, samordnare och hyresgästerna
- - Kontinuerligt visa vägen genom din egen arbetsinsats
Schyssta och handlingskraftiga unga inspiratörer sökes
För att vara framgångsrik i rollen som handledare bör du:
- - Vara 18 år eller äldre och ha avslutat dina gymnasiestudier
- - Ha en passion för att arbeta med barn och unga och främja ungdomars engagemang
- - Kunna kommunicera effektivt samt ha en förmåga att skapa goda relationer.
- - Ha erfarenhet av liknande uppdrag och känner dig trygg i rollen som handledare.
- - Vara studerande eller ha en examen som exempelvis fritidsledare, socialpedagog, lärare eller liknande.
- - Vara en inspiratör som visar vägen med ditt ledarskap och din egen arbetsinsats
Vill du växa med oss? Vi bygger plats för dig
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund, erfarenheter och språkkunskaper. I din roll kommer du som del i Sveriges största allmännytta få bidra som nyckelspelare i att främja en positiv boendemiljö och engagera barn och ungdomar. Vi bygger plats för dig!
Låter det här som ett jobb för dig?
Du får en anställning från slutet av maj till slutet av augusti 2026, eller enligt överenskommelse med distriktet. Välkommen med din ansökan senast 27 februari 2026. Vi kommer att göra urval och tillsätta tjänster löpande så gör din ansökan så snart du kan. Eftersom arbetet rör barn- och ungdomsverksamhet kommer vi att be slutkandidater om utdrag ur belastningsregistret.
Hoppas att vi ses i sommar!
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i sju distrikt, nära våra hyresgäster.
