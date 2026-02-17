Poseidon söker fastighetsförvaltare till distrikt Centrum
Vill du vara med och utveckla Göteborg?
Är du en handlingskraftig och engagerad person som vill vara med och utveckla hus, människor och samhället i en positiv riktning framåt? Nu finns möjlighet till ett spännande och meningsfullt uppdrag - där du ihop med engagerade kollegor kan göra verklig och långsiktig skillnad för centrala Göteborg och våra hyresgäster där.
I vårt distrikt Centrum arbetar vi målinriktat för en långsiktigt positiv utveckling av våra fastigheter, samt för trygga och trivsamma boendemiljöer. Med din kompetens som fastighetsförvaltare och ledare coachar du metodiskt dina medarbetare och skapar förutsättningar för att både människor och fastigheter utvecklas långsiktigt och hållbart. Du ansvarar för att fastigheternas ekonomi utvecklas i linje med uppsatta mål, med fokus på intäkter, kostnader och investeringar i ditt bestånd.
Hyresgästernas trygghet, nöjdhet och delaktighet i områdets utveckling är lika högt prioriterat. Du arbetar aktivt med fastigheternas tekniska utveckling, ansvarar för att sätta mål samt följa upp driftkostnader och myndighetskrav. I rollen ingår även ansvar för avtal kopplade till fastigheterna.
Din roll innebär personalansvar för en grupp husvärdar där du leder och fördelar arbetet. Du samarbetar tätt ihop med distriktets fastighetsingenjör, ekonom och övriga fastighetsförvaltare, och rapporterar till distriktschefen.
En lyssnande, handlingskraftig ledare med helhetssyn
Vi söker dig som är en trygg och uppskattad ledare med minst fem års erfarenhet inom fastighetsbranschen, exempelvis som förvaltare, teknisk förvaltare, fastighetsingenjör eller motsvarande. Du har eftergymnasial utbildning inom fastighetsområdet, exempelvis som diplomerad fastighetsförvaltare, eller har förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig relevant arbetslivserfarenhet. Du har god kunskap om myndighetskrav kopplade till fastighetsägarens ansvar och förstår sambandet mellan ekonomi, fastighetsutveckling och hyresgästernas trivsel.
Som person är du strukturerad, analytisk och handlingskraftig med en stark känsla för service och socialt patos. Du kommunicerar väl i både tal och skrift och har en coachande och lyssnande ledarstil där du är lyhörd och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. B-körkort är ett krav.
Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss får du aktivt vara med på resan att superslipa vår förvaltning för ett ännu tryggare, mer trivsamt och attraktivt Göteborg. Och samtidigt utveckla dig själv som person och yrkesmänniska. Vi bygger plats för dig! Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt, nära våra hyresgäster. Övrig information
