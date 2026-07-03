Portföljförvaltare till Specialfastigheter
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Portföljförvaltare till Specialfastigheter
Söker du en bred och utvecklande roll där dina finansiella och analytiska färdigheter ställs inför spännande utmaningar? Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter över hela landet – från kriminalvårdsanstalter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för landets säkerhet, vilket ställer speciella krav på oss, och vår projektportfölj om drygt 30 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi en Portföljförvaltare som vill vara en del av vår tillväxtresa.
Ansvarsområden
Som Portföljförvaltare har du en nyckelroll i att säkerställa en effektiv och robust finansiering av Specialfastigheters verksamhet. Detta är till största del en marknadsnära Front Office-roll där du fokuserar på det dagliga arbetet med finansiering, riskhantering och externa kontakter. Du arbetar i ett tätt och prestigelöst samarbete med vår Finanschef och Finansanalytiker.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Finansiering och upplåning: Du arbetar aktivt med vår upplåning på kapitalmarknaden via till exempelvis företagscertifikat och obligationer utgivna under vårt nya EMTN-program.
Riskhantering: Du arbetar proaktivt med att identifiera, analysera och hantera finansiella risker tillsammans med Finanschef och Finansanalytiker. Därutöver genomför du finansiella affärer kopplade till riskhantering i form av till exempel ränte- och valutaderivat.
Investerar- och bankrelationer: Tillsammans med Finanschefen utvecklar och förvaltar du relationerna med banker, långivare och investerare. Du sköter även delar av den dagliga kontakten med externa motparter.
Analys och rapportering: Du bistår i analysen av och följer upp finansnetto, nettoskuld, räntebindning och kapitalstruktur. Du bidrar med beslutsunderlag till CFO, ledning och styrelse, samt stöttar och samverkar med övriga inom avdelningen.
För att lyckas i rollen är du affärsmässig och relationsorienterad och trivs i en marknadsnära miljö. Du har en mycket god analytisk förmåga och är van vid finansmarknadens snabbhet, men drivs samtidigt av att arbeta långsiktigt och med hög regelefterlevnad. Då rollen innebär externa kontaktytor behöver du vara en god kommunikatör.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi (med finansiell inriktning), industriell ekonomi eller motsvarande.
Minimum fem års erfarenhet från liknande roller inom ränte- och kapitalmarknaden.
Erfarenhet av organisation som arbetar med upplåning på kapitalmarknaden (t.ex. obligationer/certifikat).
God förståelse för hela flödet inom en finansfunktion.
God förmåga att uttrycka dig professionellt på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Erfarenhet från fastighetsbolag eller större skuldförvaltare är meriterande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/cebecb09-4af5-4207-b42d-7077a80f4892
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Kontakt
Lotta Carlsson lotta.carlsson@randstad.se +46730752325 Jobbnummer
9992483