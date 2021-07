Porsche Östermalm söker servicerådgivare - 2Complete AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

2Complete AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-07-072021-07-07Har du ett intresse för motorbranschen och tycker om att arbeta med människor? Har du tidigare arbetat inom fordonsbranschen och är intresserad av att ta nästa steg i din karriär? Då har vi jobbet för dig!Som servicerådgivare kommer du att vara Porsches ansikte utåt gentemot företagets kunder. Din primära arbetsuppgift är att ta emot kunderna och få dem att känna sig välkomna, vilket du gör på ett korrekt, engagerat och servicemedvetet sätt.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera arbetsorder, fakturera, boka, ta emot och lämna ut kundernas bilar samt hantera aktioner, försäkringsfrågor och bearbeta reklamationer. Du kommer även att vägleda kunden i tekniska frågor och arbeta för att alla krav i auktorisationsbestämmelserna uppfylls.Detta är en heltidstjänst där du arbetar varannan vecka kl:07.00 - 15.00 och varannan vecka kl:09.00-18.00, måndag till fredag. Till en början kommer du bli anställd som konsult via 2Complete Professionals AB och om alla parter är nöjda efter sex månader är tanken att du blir överanställd hos Porsche. Tjänsten planerar att börja under augusti månad.Vi ser gärna att du har några års dokumenterad erfarenhet som servicerådgivare och/eller reservdelsman. Du kan även ha arbetat som kundmottagare eller bilmekaniker och är redo att ta nästa steg i din karriär. Du talar engelska obehindrat, har god generell datavana och har du dessutom kunskaper i Automaster är det meriterande. B-körkort är ett krav.Du är en självgående, ansvarstagande och positiv person som har lätt för att samarbeta och komma överens med andra. Du är lyhörd för kundernas önskemål och har ett gott sinne för service och kvalitet. Hög social förmåga är därför en självklarhet och du stimuleras av att arbeta mot höga krav på kundnöjdhet.Passar detta in på dig? Välkommen med din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryteringskonsult Louise Jonsson på telefon 070-845 99 04 eller louise.jonsson@2Complete.se.Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-312Complete AB5851671