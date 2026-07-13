Pooltekniker spabad & pool
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Pool- & Spabadstekniker sökes till SWIIM – Var med och bygg framtidens serviceavdelning
Är du en erfaren pooltekniker som verkligen älskar ditt yrke? Känner du att du vill ha större frihet, mer ansvar och vara med och bygga upp något på riktigt? Då kan det här vara jobbet för dig.
På SWIIM söker vi nu en erfaren pooltekniker som vill bli en nyckelperson när vi fortsätter expandera vår verksamhet inom pool. Idag är vi en av Sveriges ledande aktörer inom spabad och swimspa, och nu vill vi ta nästa steg – tillsammans med rätt person.
Om SWIIM
SWIIM har funnits sedan 2011 och idag har vi två butiker i Stockholm – Täby och Haninge. Vi säljer, installerar och servar några av marknadens främsta varumärken inom spabad, swimspa och tillbehör. Vi har byggt upp vårt företag genom hög service, kunnig personal och ett genuint intresse för det vi gör.
Idag är vi 8 personer i företaget och arbetar nära varandra i ett sammansvetsat team där alla hjälper varandra och tar ansvar. Hos oss är det högt i tak, korta beslutsvägar och stor frihet under eget ansvar.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som pooltekniker och känner dig trygg i yrket. Du kommer att vara en viktig del i vår satsning på poolservice samtidigt som en stor del av arbetet även kommer att bestå av service och reparationer på spabad – något vi självklart utbildar dig inom.
Vi hoppas att du inte bara vill lära dig av oss, utan också lära oss. Vi söker någon som kommer in med kunskap, idéer och erfarenhet som hjälper oss att utveckla vår verksamhet ännu mer.
Du utgår från vårt huvudlager och vår verkstad i Haninge, där våra tekniker samlas varje morgon för planering. Där finns reservdelar, servicebilar och allt du behöver för att kunna göra ett riktigt bra jobb ute hos våra kunder.
Vi tror att du...
Har flera års erfarenhet som pooltekniker.
Är självgående och trivs med frihet under eget ansvar.
Är lösningsorienterad och tycker om att felsöka.
Har ett stort tekniskt intresse och vill fortsätta utvecklas.
Tycker om att träffa kunder och skapa långsiktiga relationer.
Vill vara med och bygga något större, inte bara "ha ett jobb".
Är noggrann, ansvarstagande och stolt över det arbete du lämnar efter dig.
B-körkort är ett krav.
Därför ska du välja SWIIM
Hos oss blir du inte en i mängden. Vi tror på att ge våra medarbetare förtroende, frihet och möjligheten att påverka verksamheten. Har du idéer lyssnar vi. Ser du förbättringar genomför vi dem.
Vi satsar långsiktigt på vår personal och hittar regelbundet på roliga aktiviteter tillsammans. Varje år åker vi på företagsresor, utbildningar och andra gemensamma aktiviteter för att stärka teamet och ha roligt tillsammans.
Vi erbjuder bland annat:
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Frihet under eget ansvar.
Ett stabilt företag med stark tillväxt.
Möjlighet att vara med och bygga upp vår poolsatsning.
Intern utbildning inom spabad och swimspa.
Moderna servicebilar och rätt verktyg för jobbet.
Ett engagerat team som hjälper varandra.
Årliga resor, aktiviteter och en arbetsplats där vi faktiskt trivs tillsammans.
Vill du bli en del av SWIIM?
Om du brinner för teknik, service och vill arbeta tillsammans med ett engagerat team där din erfarenhet verkligen uppskattas, då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: linus@swiim.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pooltekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spa Team Haninge AB
(org.nr 556959-6074)
Rörvägen 28 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Juhlin linus@swiim.se 0760311445 Jobbnummer
10001920