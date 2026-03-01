Pooltekniker för säsongsarbete - Poolkillen
Poolkillen Skåne AB / Servicepersonaljobb / Helsingborg Visa alla servicepersonaljobb i Helsingborg
2026-03-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolkillen Skåne AB i Helsingborg Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
Som pooltekniker hos Poolkillen arbetar du med service, underhåll och installation av pooler hos våra kunder. Arbetet är varierande och innebär både tekniskt arbete och fysiskt.Dina arbetsuppgifter
Våröppning och vinterstängning av pooler
Service och felsökning av pumpar, filter och värmesystem
Installation av poolutrustning
Vattenprovtagning och justering av vattenkemi
Rengöring och löpande underhåll
Arbetet sker främst ute hos kund och du utgår från vårt kontor varje morgon.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och tekniskt intresserad
Gillar att arbeta självständigt och ta ansvar
Har erfarenhet av VVS, fastighetsskötsel, teknik eller liknande samt goda kunskaper om pooler.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av pooler eller vattenkemi - men vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära högre.
Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Introduktion
Trevlig arbetsmiljö i ett växande företag
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@poolkillen.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolkillen Skåne AB
(org.nr 556970-8836) Arbetsplats
Poolkillen Jobbnummer
9769711