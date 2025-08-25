Poolpersonal till LSS-verksamhet
Årjängs kommun, Stöd och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Årjäng Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Årjäng
2025-08-25
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Årjängs kommun, Stöd och omsorg i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker en personlig assistent/stödassistent till verksamhet inom LSS. Du kommer ingå i en personalpool där du blir bokad till olika verksamheter utifrån din tillgänglighet. Att arbeta på ett gruppboende, som personlig assistent, korttids/fritids eller inom daglig verksamhet är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka, du är med och skapar en meningsfull vardag för brukaren. Välkommen med din ansökan till oss!
Som personlig assistent/stödassistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Du stödjer och hjälper till vid personlig omvårdnad så som personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar. Vardagliga sysslor så som matlagning, tvätt och städ. Fritidsaktiviteter och sociala kontakter samt delegerad sjukvård. Arbetet utförs i brukarens hem, på boende, daglig verksamhet eller på annan plats där brukaren vistas. Du kommer att arbeta varannan helg och ha varierande arbetstider; dag, kväll, natt, jour, helg och heldygn.
Arbetet ställer stora krav på din förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och samtidigt följa upprättade rutiner. Som personlig assistent/stödassistent ska du följa upprättade genomförandeplaner och handlingsplaner vilka utgör grunden i arbetet med att kvalitetssäkra varje brukares individuella behov. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara lyhörd, ha ett stort tålamod samt genom din pedagogiska förmåga stötta och vägleda brukare utefter den enskildes behov. I rollen förväntas du att samverka med brukare, kollegor, anhöriga, god man/förvaltare samt externa kontakter för att arbeta med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Utbildning på gymnasial nivå: vård och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom verksamhet enligt LSS, HSL, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik samt kunskap om AKK.
Som person söker vi dig som är trygg, stabil, lugn och empatisk. Vi vill att du är initiativtagande, flexibel, lösningsfokuserad samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Vidare ser vi att du är relationsskapande och serviceinriktad vilket lägger grunden till ett gott samarbete. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, arbetar strukturerat och problemlösande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
Delegerade HSL insatser kan förekomma.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Kontakt
Områdeschef LSS
Petra Wilhelmsson petra.wilhelmsson@arjang.se 0573-14236 Jobbnummer
9475137