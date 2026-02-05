Poolpersonal till hemtjänst
2026-02-05
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker tre undersköterskor till en personalpool. Via personalpoolen blir man inbokad på olika arbetsområden i kommunen, varav två arbetsgrupper utgår från Årjäng och en arbetsgrupp utgår från Töcksfors.
Du kommer att behöva vara flexibel och känna dig bekväm med det. Vilken arbetsgrupp du kommer att arbeta tillsammans med beror på verksamheternas behov och kan variera från dag till dag.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt. Rollen innebär oftast ensamarbete, men det är även av stor vikt att ha bra förmåga att samarbeta och hjälpas åt.
Inom hemtjänst varierar arbetsuppgifterna utifrån biståndsbeslut, men innebär som oftast att man utför omsorg och service i enskilda hem. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra delegerade HSL-insatser på beställning från hemsjukvård och rehab.Kvalifikationer
* Undersköterska med kunskap och erfarenhet av att vara fullt delegerad för HSL-insatser som förekommer inom hemtjänst.
* Giltigt B-körkort är ett krav.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
* God samarbetsförmåga och gott bemötande är av största vikt.
* Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att krävas inför anställning.
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
