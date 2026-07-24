Poolenhet barn, ungdom och korttids LSS
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2026-07-24
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Poolenhet barn, ungdom och korttids LSS är en gemensam resurs inom avdelning Funktionsstöd, barn ungdom och korttids LSS. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Poolenhetens uppdrag är att ersätta vid korttidsfrånvaro eller vid särskilda behov i våra enheter. Som stödassistent i poolenheten arbetar du på våra olika enheter, totalt har vi sex stycken enheter fördelat på två bostäder med särskild service till barn eller unga (barnboende) och på fyra korttidsboenden för barn eller vuxna.
Varje person vi möter ska ges förutsättningar att leva sitt liv fullt ut – med självbestämmande, trygghet och delaktighet. Genom vår poolenhet bidrar vi med kompetens, engagemang och flexibilitet där behovet finns.
Tillsammans skapar vi kvalitet i vardagen för dem vi är till för!
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt- och helger. (varannan helg)
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får bidra till god kvalitet i flera av våra verksamheter? Vi söker nu två stödassistenter till Poolenhet barn, ungdom och korttids LSS.
I rollen som stödassistent innebär det att du ger stöd, service och omsorg enligt LSS och i enlighet med den enskildes genomförandeplan. Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Poolenhetens medarbetare föregår alltid med gott exempel i alla situationer och är förebilder gällande följsamheten till Gävle kommuns värdegrund rutiner, riktlinjer och policys.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Ge stöd och omsorg enligt LSS, utifrån individens behov och vad som finns beskrivet i genomförandeplanen.
• Bidra till delaktighet, självständighet och god livskvalitet för kunder.
• Samarbeta med kollegor, samordnare och enhetschefer på enheterna.
• Dokumentera enligt gällande lagar, rutiner och riktlinjer.
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och utvecklande arbete där du får använda din kompetens på flera enheter.
• Möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
• En viktig roll i att säkerställa kontinuitet och kvalitet inom våra LSS-verksamheter.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Godkänd utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogik), stödassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• B-körkort.
• Du har minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete inom LSS.
• För att kunna hantera dokumentation och kommunikation i tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Kunskap eller erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, läkemedelshantering/delegering samt social dokumentation.
Meriterande för tjänsten är utbildning eller kunskaper i TAKK samt B-körkort för manuellt växlad bil, erfarenhet från någon av våra enheter: barnboende eller korttidsboende LSS.
Som person har du en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya miljöer, är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande i mötet med både kunder och kollegor. Du är flexibel, initiativtagande och trygg i din yrkesroll.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du skapar tillit och inger förtroende till de som du kommer i kontakt med i vardagen, både kunder och samarbetspartners. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att sprida lugn och stabilitet på arbetsplatsen särskild vid pressade situationer som kan uppstå. Du kan arbeta självständig, ta egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt, ser situationer ur olika perspektiv och kan anpassa dig till olika situationer. Du ser möjligheter i förändringar.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Dag, kväll, natt- och helger. (varannan helg)
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Oscar Uhlén oscar.uhlen@gavle.se +46700840712 Jobbnummer
10011336